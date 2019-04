Vergne et DS Techeetah sont heureux que l’E-Prix de Paris continue

L’annonce de la prolongation de l’E-Prix de Paris pour trois saisons supplémentaires a de quoi faire plaisir pour la délégation française du championnat, à commencer par le champion en titre, Jean-Eric Vergne, et son équipe DS Techeetah.

"J’ai hâte de retrouver les Invalides. Surtout avec les couleurs DS !" se félicite le Français, vainqueur de l’édition précédente (photo). "L’an passé, j’y ai remporté la victoire la plus importante et la plus émouvante de ma carrière. Elle m’a permis de soulever la coupe en plein Paris, devant les Français, et de filer vers le titre mondial de Formula E. Cette année, la pression sera plus grande mais la pression nous a toujours réussi."

Xavier Mestelan Pinon, Directeur de DS Performance, ne cache pas non plus sa joie de voir l’événement prolongé jusqu’à la saison 8, avec un E-Prix de Paris assuré au minimum jusqu’en 2022 : "Paris est la terre de naissance de DS. C’est aussi le lieu idéal pour promouvoir l’électrification du marché automobile, qui est aujourd’hui la priorité de notre politique industrielle."

"Plus de puissance cette année, plus d’autonomie (avec une seule voiture pour toute une course) : nous allons encore une fois démontrer que DS améliore la technologie au profit du grand public. Qui sait, nous aurons peut-être une Marseillaise pour l’une des plus belles manches du championnat. "