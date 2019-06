Vergne en pole de l’E-Prix de Berne, Di Grassi 19e

Jean-Eric Vergne ne pouvait pas rêver meilleur scénario avant l’E-Prix de Berne, antépénultième manche de la cinquième saison de Formule E. Le Français a réalisé la pole position de l’E-Prix suisse avec un temps de 1’18"813, loin devant Mitch Evans, surprenant deuxième sur sa Jaguar.

Sébastien Buemi et Pascal Wehrlein se partageront la deuxième ligne devant la Dragon de Maximilian Günther, excellent cinquième, et Sam Bird. Les premiers éliminés avant la Superpole ont été Daniel Abt et André Lotterer, le troisième du championnat, qui se partageront la quatrième ligne devant Robin Frijns et Alex Lynn.

Jérôme d’Ambrosio et Felipe Massa se partageront la sixième ligne devant Oliver Rowland et Jose Maria Lopez, tandis que les HWA Racelab de Stoffel Vandoorne et Gary Paffett seront sur la huitième ligne, devant la BMW d’Alexander Sims et la Venturi d’Edoardo Mortara.

Très mauvaise opération pour le dauphin de Vergne au championnat, Lucas di Grassi, qui n’a signé que le 19e temps et pourrait bien voir l’écart de six points en tête du classement grandir nettement. A noter la 20e place de l’autre BMW, d’Antonio Felix da Costa, et la dernière ligne des NIO à une demi-seconde des autres voitures.