Venturi Racing a présenté sa livrée en piste à Valence

L’équipe Venturi Racing n’a pas fait partie des équipes de Formule E à dévoiler la livrée de sa monoplace avant les essais privés de la Saison 6, mais a en revanche mis sur la piste sa voiture en livrée définitive à Valence.

Fini le gris et le bleu de la Saison 5, les monoplaces de la structure monégasque arboreront un fond blanc et gris et des motifs triangulaires noirs sur la partie arrière et le Halo de la monoplace.

Felipe Massa avait encore une année de contrat, et poursuivra donc dans la monoplace numéro 19, tandis qu’il fera toujours équipe avec Edoardo Mortara.

Venturi Racing, équipe dirigée par Susie Wolff, a renforcé son partenariat avec Mercedes, qui fournira à l’équipe de la Principauté son système de refroidissement, le cadre arrière, la suspension arrière, les amortisseurs, le logiciel, l’électronique de bord et les faisceaux de câblage, ainsi que son nouveau groupe motopropulseur.