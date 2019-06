Vandoorne heureux du podium au terme d’une ’expérience fantastique’

Stoffel Vandoorne ne cachait pas sa joie après avoir signé un podium pour sa première participation aux 24 Heures du Mans. Engagé sur le prototype SMP Racing numéro 11 aux côtés de Mikhail Aleshin et Vitaly Petrov, le Belge disputait sa deuxième course d’endurance, sa première de 24 heures, et a été le pilote le plus actif de l’équipage.

Contrairement à la voiture soeur de SMP, qui s’est crashée dans la nuit avec Egor Orudzhev à son volant, ainsi qu’aux Rebellion, accablées par des ennuis mécaniques et des erreurs humaines, le proto numéro 17 a parfaitement géré sa course sans erreur pour aller chercher la troisième place, à quatre tours des Toyota.

"C’est ma première expérience au Mans et c’était fantastique" a déclaré Vandoorne. "Tout d’abord, je veux remercier Boris Rotenborg et SMP Racing pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte de finalement rouler en WEC. J’ai eu un premier goût de l’ambiance à Spa, nous avons pris le podium là-bas."

"Et nous avons recommencé ici, et j’en suis vraiment heureux. C’était une course vraiment difficile, nous avions un bon rythme, surtout quand ça a compté, nous avons mené quelques luttes assez rudes en piste et nous avons évité les problèmes, ce qui était l’objectif principal pour nous. Je suis ravi de ma première expérience au Mans et j’espère y revenir."