Vandoorne et De Vries continuent avec Mercedes en Formule E

Pour sa deuxième saison de présence officielle en Formule E, Mercedes a annoncé la prolongation de son duo de pilotes, composé de Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries, après un premier exercice réussi.

Le constructeur allemand a terminé troisième du championnat par équipes avec un doublé en fin de saison, et Vandoorne a atteint la deuxième place du championnat grâce à une victoire lors de l’ultime course de 2020.

De son côté, de Vries a signé son premier podium dans la discipline lors de la victoire de Vandoorne, et a convaincu la marque allemande de poursuivre leur collaboration l’année prochaine.

Après avoir arboré en fin de saison une livrée noire similaire à celles des F1 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Mercedes-AMG EQ Team reviendra à ses couleurs du début de saison, avec du noir, le gris des Flèches d’Argent, et le bleu de l’électrique et de son sponsor Vestas.