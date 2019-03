Vandoorne en pole de l’E-Prix de Hong Kong !

La Formule E a vécu sa première qualification disputée sous la pluie à Hong Kong, et cela a inspiré Stoffel Vandoorne, qui a signé sa première pole en carrière en Formule E. Le Belge de HWA Racelab devance Oliver Rowland et Edoardo Mortara, tandis qu’André Lotterer et Gary Paffett, le coéquipier de Vandoorne, complètent le top 5.

Lucas di Grassi partira sixième après avoir terminé dernier de la superpole. Sam Bird et Sébastien Buemi occuperont la quatrième ligne devant Felipe Massa et Robin Frijns. La course s’annonce animée avec des favoris relégués en fond de grille, à l’image de Jean-Eric Vergne, 18e, tandis que la BMW d’Antonio Felix da Costa est 20e.

Enfin, le Mahindra Racing de Pascal Wehrlein et Jérôme d’Ambrosio s’élanceront en dernière ligne après avoir terminé à plus de trois secondes. Les voitures indiennes semblaient incontrôlables sous la pluie et Wehrlein s’inquiétait même de terminer à un tour.