Vandoorne devient pilote officiel Peugeot à partir de la saison 2024

Par Franck Drui 21 septembre 2023 - 15:51





Stoffel Vandoorne, actuellement pilote de réserve Peugeot Sport vient d’être titularisé en tant que pilote officiel Team Peugeot TotalEnergies pour la saison 2024 du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC). Le pilote belge, âgé de 31 ans, sera au volant de la PEUGEOT 9X8.

Champion du Monde 2022 en Formule E, il fait ses débuts en endurance en 2019 en LMP1 au sein de l’écurie SMP Racing, puis en 2021 en LMP2 avec l’équipe JOTA. Stoffel Vandoorne, également pilote titulaire chez DS Penske, écurie du groupe Stellantis Motorsport dont fait partie le Team Peugeot TotalEnergies, a déjà pris ses marques au sein de l’équipe et côtoyé ses coéquipiers et membres du staff technique lors des séances d’essais et de simulateur. Il connait également la PEUGEOT 9X8 qu’il pilotera dans quelques mois en FIA WEC et avec laquelle il a effectué les 6 Heures de Fuji le weekend dernier en remplacement de Nico Müller, blessé.

En titularisant Stoffel Vandoorne, son pilote de réserve actuel, le Team Peugeot TotalEnergies fait le choix de la régularité et de la stabilité avec un seul objectif : rivaliser pour la victoire face aux concurrents de la catégorie Hypercar qui sera encore plus relevée à partir de la saison prochaine avec pas moins de dix constructeurs en lice.

Il débutera en tant que pilote officiel lors de la première course du FIA WEC qui se déroulera au Qatar le 2 mars prochain puis poursuivra lors des 7 autres manches de la saison avec en point d’orgue les 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin 2024.

Jean-marc Finot – Stellantis Motorsport Senior VP : « C’est une grande fierté de titulariser Stoffel Vandoorne au sein du Team Peugeot TotalEnergies. Comme il l’a montré à Fuji, son esprit d’équipe, sa performance et sa consistance sont parfaitement dans la lignée de celles de ses coéquipiers. Bien sûr nous connaissons déjà bien Stoffel, pilote DS Penske en Formule E, qui fait partie de la famille des pilotes Stellantis Motorsport et sa capacité à être tout de suite dans le rythme confirme la complémentarité des championnats FIA Formula E et WEC et l’intérêt pour tous d’avoir des pilotes pouvant participer aux deux formules. »

Stoffel Vandoorne : « Je suis très content de rejoindre l’équipe en tant que pilote officiel à partir de la saison 2024. Le FIA WEC a toujours été un championnat que j’affectionne et que je connais déjà pour y avoir évolué en 2019 et 2021. Mon objectif était clairement de revenir au sein de ce championnat, et encore plus maintenant avec la catégorie Hypercar, composée de nombreux constructeurs. Avoir l’opportunité de pouvoir me battre au classement général et aux 24 Heures du Mans est fantastique car je pense que c’est un rêve pour beaucoup de pilotes. Je suis très heureux de rejoindre cette équipe et de pouvoir me lancer avec PEUGEOT. »