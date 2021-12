Van Amersfoort Racing rachète HWA et s’engage en F2

L’écurie HWA Racelab, qui sort d’une saison difficile en F2, va laisser sa place à l’équipe Van Amersfoort Racing, qui avait annoncé récemment son engagement en FIA F3. Le premier roulage sous cette identité se fera jeudi et vendredi à Abu Dhabi, pour les essais de fin de saison.

L’équipe hollandaise a été créée par Frits van Amersfoort en 1975 et s’est fait connaître dans de nombreuses catégories inférieures, en F3 Allemande notamment, puis en F3 Europe depuis le milieu des années 2000.

"Je suis très heureux d’accueillir Van Amersfoort Racing dans le championnat" a déclaré Bruno Michel, le PDG de la F2. "Je suis certain qu’ils constitueront une excellente addition à notre grille, et qu’ils participeront également à la Formule 3 à partir de l’année prochaine."

"Rejoindre la F2 est toujours un défi, mais leur expertise et leur professionnalisme les aideront sans aucun doute à se familiariser rapidement avec la catégorie."

Le Français remercie l’équipe partante, qui avait repris Arden en 2020 : "Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier HWA Racelab pour leur collaboration au cours des deux dernières saisons, et je leur souhaite beaucoup de succès pour leur prochain défi."

Rob Niessink, PDG de Van Amersfoort Racing, se félicite d’arriver dans la formule de promotion la plus relevée et la plus populaire : "Après avoir récemment annoncé notre entrée dans le championnat FIA F3, c’est maintenant un plaisir absolu de faire également partie du championnat FIA F2."

"Nous sommes tout simplement fiers et considérons cette étape comme un moment important dans la longue histoire de notre équipe. Ce sera un défi que nous ne prendrons pas à la légère."

"Il est certain que voir ’nos’ voitures de F2 quitter la voie des stands pour la première fois lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi sera un grand moment pour nous. Je tiens à remercier Bruno Michel et HWA Racelab pour leur soutien dans la réalisation de ce projet."