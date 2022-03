Valises de diagnostic automobile : l’indispensable des garagistes

Être propriétaire de véhicule peut être parfois frustrant quand on fait face à des pannes inopinées. En effet, votre automobile peut tomber en panne à tout moment faute d’un dysfonctionnement que vous n’avez pas su détecter et régulariser à temps. Pour prévenir ces pannes, il est recommandé de faire de temps à autre, un diagnostic auto. Compétence des garagistes, ce constat est généralement mis en œuvre grâce à une valise de diagnostic auto. Découvrez tout sur cet outil indispensable au mécanicien auto.

La valise de diagnostic auto : qu’est-ce que c’est ?

Depuis quelques années, l’électronique prend de plus en plus de place dans la construction des voitures. Dans ces conditions, ce n’est plus aisé de pouvoir détecter certaines pannes techniques de façon manuelle. C’est ainsi que la valise de diagnostic auto s’est imposée comme un dispositif indispensable aux garagistes.

Encore appelée « lecteur de code de défaut », la valise est un ordinateur portable utilisé pour détecter les sources des dysfonctionnements d’un véhicule. Il s’agit d’un dispositif de maintenance mécanique qui permet non seulement de détecter des pannes techniques, mais aussi de les prévenir.

Valise de diagnostic auto : les lecteurs de code de défaut

Il existe deux principaux types de valises de diagnostic auto : les boîtiers de diagnostic auto mono-marque et les modèles multi-marques. Ces derniers peuvent être utilisés pour détecter et résoudre des anomalies mécaniques sur la quasi-totalité des marques de voiture qui existent. C’est tout naturellement qu’ils sont priorisés par les garagistes par rapport aux valises mono-marque.

Par ailleurs, il existe des modèles avec une connexion sans fil comme la valise de diagnostic iCarsoft CR Max Bluetooth qui permet de recevoir les informations sur un PC. Ce type de valise contemporaine, qui fonctionne avec Wifi ou Bluetooth, peut être également connecté à un smartphone ou une tablette. Il suffit d’installer le logiciel de diagnostic automobile approprié sur l’appareil externe pour avoir accès aux données recueillies sur un véhicule. Notez que chez certains fournisseurs de boîtiers de diagnostic auto, vous pouvez également trouver des modèles pour moto et poids lourds.

Fonctionnement d’une valise de diagnostic auto

Les valises de diagnostic automobile peuvent être utilisées pour effectuer diverses opérations de maintenance sur un véhicule. Cependant, l’étendue des fonctionnalités dépend du type et du modèle du boîtier. D’une gamme à une autre, on retrouve les fonctionnalités suivantes :

diagnostic tous systèmes ,

, lecture et suppression des codes défauts,

remise à zéro des entretiens et vidange,

test de batterie,

codage des injecteurs,

régénération des filtres à particules...

En pratique, l’utilisation d’un lecteur de codes de défaut est très simple. En fonction du modèle que vous avez à votre disposition, il vous suffira de connecter votre valise à l’automobile pour lancer un scan de maintenance. Pour cela, vous devez brancher l’outil de diagnostic sur la prise OBD 16 broches qui vous permet d’être connecté au calculateur d’un véhicule. La prise OBD (On Board Diagnostics) est généralement située au niveau de l’habitacle de la voiture. Toutefois, elle peut se retrouver sous le volant ou à un autre emplacement pour certaines marques automobiles.

Une fois branchée au calculateur, elle envoie sur l’interface graphique du boîtier ou du PC connecté, les informations relatives au fonctionnement du véhicule. À cet effet, l’outil de diagnostic analyse et compare les données envoyées par les capteurs du calculateur par rapport aux données d’origine du constructeur. C’est ainsi que les dysfonctionnements sont mis à découvert. Par ailleurs, la valise vous propose des solutions de réparation des pannes détectées dans le système de l’automobile. Grâce au logiciel intégré, le dispositif peut vous permettre de réinitialiser certaines composantes de la voiture ou signaler une pièce à remplacer comme la batterie.

Quel est le prix d’une valise de diagnostic auto ?

Le prix d’une valise de diagnostic automobile varie en fonction du modèle, du type de l’outil et des fonctionnalités qu’elle possède. Le lecteur de code de défaut multi-marques est, sans aucun doute, plus cher que le boîtier de diagnostic mono-marque. De même, les modèles comportant une interface graphique sont accessibles à un prix plus élevé que les boîtiers OBD sans logiciel. En effet, ces derniers sont accessibles au prix moyen de 15 euros.

En revanche, pour acheter une valise de diagnostic auto avec logiciel et des fonctionnalités plus ou moins complètes, vous devez prévoir entre 100 et 400 euros. Notez cependant que les modèles plus sophistiqués avec une large gamme de fonctionnalités peuvent coûter plus de 1000 euros.

Comment choisir votre boîtier de diagnostic automobile ?

Lorsqu’on est garagiste, le choix de la valise de diagnostic auto n’est pas en principe difficile à faire. En effet, les garagistes ont généralement à faire à de nombreuses marques de véhicules. C’est pourquoi le boîtier de diagnostic adopté par la grande majorité des mécaniciens professionnels est le modèle multimarques. Toutefois, si vous êtes spécialisé sur la mécanique d’une marque précise d’automobile, vous pouvez opter pour le boîtier mono-marque approprié.

Dans tous les cas, pour faire un choix optimal, il faut bien évidemment tenir compte de votre budget et de certains critères pratiques :

compatibilité du boîtier et type de broche,

capacité de la base de données,

mode d’usage,

connectivité,

type d’écran...

Compatibilité avec les voitures

En pratique, les fournisseurs de boîtier multi-marques vantent le caractère universel de leurs produits. Cependant, il est possible que la valise ne soit compatible qu’avec les voitures ayant un moteur diesel ou celles avec un moteur à essence. Idéalement, si vous avez un budget important, achetez différents modèles de boîtiers multi-marques pour couvrir tous vos besoins.

La base de données de la valise de diagnostic

La capacité de la base de données du lecteur de code de défaut est l’un des critères déterminants dont vous devez tenir compte. En effet, la précision et la durée du constat d’une automobile dépendent de la base de données de l’outil de diagnostic. Le processus sera rapide avec un résultat d’une grande précision si la capacité de la base de données de la valise est importante.

Mode d’usage et connectivité

Par ailleurs, pour un usage optimal, il est recommandé d’opter pour les lecteurs de code de défaut faciles à manipuler. Vous vous sentirez sans doute davantage à l’aise avec les modèles récents qui offrent des options de connectivité par Wifi ou par Bluetooth.

Le type d’écran de l’outil de diagnostic auto

Sur le marché des outils de diagnostic auto, il existe des modèles disposant d’un écran blanc-noir et des modèles avec un écran en couleur. Les premiers sont certes moins chers que les seconds, mais ces derniers offrent un meilleur affichage, ce qui facilite l’exploitation de l’interface.