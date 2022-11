Une première de nuit pour le Team Peugeot à Bahreïn

Par Franck Drui 8 novembre 2022 - 10:19





Après Monza, en Italie en juillet, Fuji, au Japon en septembre, Sakhir à Bahreïn se présente à l’agenda mi-novembre 2022 du Team Peugeot TotalEnergies. L’équipe s’aligne au départ de sa troisième course de préparation avant l’engagement officiel en 2023, avec les 24 Heures du Mans, en point de mire, en juin (10-11 juin). L’objectif ce samedi 12 novembre 2022 : monter sur le podium de Sakhir.

UN NOUVEAU DEFI

A Bahreïn, les deux PEUGEOT 9X8 vont être confrontées à d’inédites exigences en course. "L’épreuve est plus longue d’un tiers de temps. Jusqu’à présent, nous avons disputé des manches de 6 heures. A Sakhir, ce sera 8 heures" précise Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport, ajoutant :" ce tracé est aussi très exigeant pour les pneumatiques, sans oublier les températures différentes que nous allons rencontrer dans le désert." Avec une arrivée de course à 22 heures, heure locale (20 heures à Paris), la nuit, malgré l’éclairage du circuit, qui compte 15 virages pour un développement de plus de 5 kilomètres, sera tombée ce samedi 12 novembre sur les compétiteurs.

Le Team Peugeot TotalEnergies a mené des tests cet été, pour se préparer aux températures et à l’usure des pneumatiques propres à Bahreïn. Le simulateur, installé au siège à Versailles Satory, a été également largement sollicité par l’ensemble de l’effectif, pilotes comme ingénieurs.

#93 : Jean-Eric Vergne – Paul Di Resta – Mikkel Jensen

#94 : Loïc Duval – Gustavo Menezes – Nico Müller

UN PREMIER BILAN

A Sakhir, le Team Peugeot TotalEnergies s’appuie sur les résultats et analyses consécutifs aux épreuves de Monza et Fuji, pour ambitionner de figurer sur le podium, au drapeau à damier, après 22 heures (heure locale).

Cette troisième épreuve permettra également de dresser un premier bilan constructif avant l’engagement officiel en 2023 sur l’ensemble de la saison.

Après 20 heures de compétition, dont certaines en nocturne ; après des milliers de kilomètres parcourus en mode course sur des tracés singuliers ; après des dizaines d’arrêts ravitaillements et l’élaboration de stratégies de pneumatiques et de différents réglages et set up des deux PEUGEOT 9X8, l’équipe aura donc commencé à construire son expérience et saura évoluer son potentiel comme celui du prototype Le Mans Hypercar Hybride.

Au lendemain des 8 Heures de Bahreïn, l’équipe participera à Sakhir au Rookie Test organisé par le Championnat du Monde FIA d’Endurance avec quatre pilotes : Stoffel Vandoorne, Maximilian Günther, Yann Ehrlacher et Malthe Jakobsen. Une line-up exceptionnelle mixant expérience et jeunesse.