Une livrée provisoire pour la Mercedes de Formule E

Mercedes a révélé une première livrée provisoire pour sa Formule E, qui sera appelée Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01, quelques mois avant l’entrée officielle du constructeur dans la discipline 100 % électrique. La firme à l’étoile a clos son programme DTM et va se lancer dans l’aventure de la monoplace électrique en saison 6, en même temps que Porsche, pour la saison 2019/20.

Cependant, la marque est déjà présente en Formule E cette saison via HWA Racelab, dont le nom indiquant le concept de laboratoire confirme bien qu’il s’agit là de l’occasion de faire une première entrée dans le championnat, avant d’y arriver à titre officiel.

"L’électrification de notre mobilité est un élément essentiel dans le futur de Mercedes-Benz" a déclaré Toto Wolff dans une vidéo. "La Formule E correspond puisqu’elle est une toute nouvelle discipline dans laquelle nous voulons nous mesurer sur circuit aux actuelles et futures technologies."

Mercedes voit en la discipline un eldorado technologique et commercial dans lequel d’autres constructeurs sont présents : "Le potentiel de la Formule E est énorme. Avec les progrès effectués chaque jour au fil de nos préparations pour la première course en fin d’année, notre impatience face à ce défi ne cesse de grandir."

"La compétition avec Porsche, Audi et BMW et tous les autres grands constructeurs sera spéciale et j’ai hâte que ça démarre. Nous regardons vers ce nouveau chapitre avec impatiente et nous serions heureux que chacun d’entre vous nous soutienne au fil de ce nouveau voyage palpitant."