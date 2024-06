Une BoP spéciale à deux étapes pour les 24 Heures du Mans

Par Emmanuel Touzot 3 juin 2024 - 17:31





La BoP (Balance of Performance) sera encore certainement un sujet sensible lors des 24 Heures du Mans, comme c’est le cas depuis le début de l’ère Hypercar. Mais pour tenter de trouver un compromis plus juste, la FIA et l’ACO ont établi une BoP particulière.

Celle-ci voit des modifications de puissance se faire après le franchissement de la barre des 250 km/h. Le Circuit des 24 Heures et ses longues lignes droites sont propices à des vitesses de pointe atteignant 350 km/h. Aussi, cela offre une possibilité supplémentaire de lisser les performances.

Vainqueur l’an dernier, Ferrari, dont le prototype 499P affiche une excellente vitesse de pointe, sera nettement pénalisé. La bonne nouvelle pour la firme italienne est que ses prototypes baisseront de 10 kilos, avec 1043 kg sur la balance. La puissance augmentera à 690 chevaux, mais elle baissera de 1,70 % après 250 km/h.

Les Porsche 963 afficheront 1042 kilos sur la balance, soit 5 de plus qu’à Spa, et une puissance de 694 chevaux. En revanche, elles ne subiront aucune perte de puissance après 250 km/h. C’est aussi le cas de Cadillac, dont les deux prototypes pèseront 1036 kilos (+6), avec une puissance de 692 chevaux.

Toyota, qui avait été lourdement pénalisé par la BoP l’an dernier, perdra 11 kilos par rapport à Spa, soit 1053 kg sur la balance. C’est toutefois le prototype le plus lourd sur la balance, mais la GR010 bénéficiera d’une augmentation de 0,90 % de sa puissance au-delà de 250 km/h.

Du côté des constructeurs français, les Peugeot 9X8 pèseront 1047 kilos (-18 kilos), avec une puissance de 690 chevaux et une réduction de performance de 0,7 %. Les Alpine A424 pèseront 1038 kilos (-7), auront une puissance de 689 chevaux et une augmentation de 0,90 %.

BMW disputera Le Mans pour la première fois avec son prototype LMDh, et les deux exemplaires pèseront 1039 kilos (+1), pour une puissance de 690 chevaux et une augmentation de 0,90 % au-delà de 250 km/h.

Les deux Lamborghini SC63, dont une que pilotera Romain Grosjean, seront les voitures les plus puissantes avec 705 ch, pour 1039 kilos et une réduction de la puissance de 1,6 %. Enfin, Isotta Fraschini perdra 12 kilos sur la balance (1048 kg), pour une puissance de 700 chevaux et une augmentation de 0,9 % après 250 km/h.