Un trio de Citroën en Australie (...)

Citroën alignera Mads Østberg sur le dernier rendez-vous de la saison si Sébastien Ogier est toujours en course pour un septième titre mondial, après la manche espagnole disputée la semaine prochaine.

L’équipe française a inscrit Mads Østberg au Kennards Hire Rally Australia (14-17 novembre) dans l’espoir de voir le Norvégien aider Sébastien Ogier dans la défense du titre en prenant des points à ses rivaux Ott Tänak et Thierry Neuville.

L’engagement de Mads Østberg, inéligible aux points chez les constructeurs, devrait toutefois être annulé si Ott Tänak remportait la couronne dès le RallyRACC Catalunya - Rally de España (24-27 octobre).

Le pilote du Toyota Gazoo Racing compte actuellement une avance de vingt-huit points sur le Français avant le rendez-vous catalan disputé sur surface mixte. Une victoire lui garantirait le titre dès le week-end prochain, mais il peut également conclure l’affaire s’il marque deux points de plus que Sébastien Ogier selon le résultat de Thierry Neuville.

« Nous avons travaillé aussi dur que possible pour nous préparer à l’Espagne et nous espérons obtenir un résultat solide avec nos deux équipages », a confié Pierre Budar, directeur de Citroën Racing, au micro de wrc.com. « Si nous y parvenons, nous devrions rester dans le match pour les titres mondiaux chez les pilotes et les copilotes avec Sébastien et Julien. Si tel est le cas, nous engagerons une troisième voiture pour Mads en Australie afin d’essayer de prendre des points à leurs rivaux. Mads a terminé troisième l’année dernière et il aura une excellente position sur des routes à la surface très glissante vendredi. Il est certainement en mesure d’apporter beaucoup à notre effort collectif. »

Dani Sordo pilotera la troisième Hyundai i20 WRC en Australie.

Mads Østberg serait onzième dans l’ordre des départs de la première étape australiennes. Avec des routes balayées par dix voitures avant lui, le surplis d’adhérence lui offrirait l’occasion de terminer la journée parmi les leaders et de s’assurer une position de départ tout aussi avantageuse pour les deux dernières étapes.

Jusqu’ici, Citroën Racing n’a engagé que deux voitures sur toutes les épreuves du calendrier pendant que le Norvégien disputait une campagne en WRC 2 Pro au volant d’une Citroën C3 R5. Il n’a d’ailleurs pas piloté la moindre WRC depuis sa troisième place acquise en Australie avec l’équipe française il y a douze mois.

En parallèle, Hyundai Motorsport fera confiance à Dani Sordo pour tenter de remporter son premier titre constructeurs face aux champions sortants, Toyota Gazoo Racing. L’Espagnol a été préféré à Craig Breen pour épauler Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen.

Parmi les vingt-six engagés, on retrouvera également Hayden Paddon. Le Néo-Zélandais retrouvera la catégorie reine avec une Ford Fiesta WRC engagée par M-Sport.