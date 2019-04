Un retour difficile pour Alonso à Indianapolis

Fernando Alonso est revenu sur le circuit d’Indianapolis pour les premiers essais officiels menant aux 500 Miles d’Indianapolis, qui se disputeront dans quatre semaines. Malheureusement, la pluie a perturbé la première séance dans laquelle il aurait pu rouler, avant que sa voiture ne subisse un problème mécanique dès son tour d’installation. Il a finalement effectué 29 tours.

"C’est génial d’être de retour" avouait-il. "C’est un sentiment incroyable à chaque fois que l’on va sur l’Indianapolis Motor Speedway. Même si nous avons été malchanceux avec la météo et que l’on a eu des problèmes avec la voiture, on a quand même pu faire des tours et l’adrénaline à piloter ici est unique, donc je suis heureux."

"Pour l’équipe, le plan de la journée était de se mettre dans le rythme pas à pas, et de faire les vérifications nécessaires. Nous découvrons de nouvelles choses à chaque roulage mais au final, c’était un roulage très limité sur la piste, donc il est difficile de dire si nous avons une voiture compétitive. Nous avons besoin de plus de temps en piste et je suis sûr qu’on se rattrapera en mai."

Il n’est plus un débutant à l’Indy 500 cette année, mais il va désormais devoir aborder ce défi avec une nouvelle équipe, en sachant ce qui l’attend sur le célèbre ovale : "Cette fois, l’Indy 500 est différent pour moi, je connais la course, je connais sa longueur, et je devrais être plus prêt sur le plan émotionnel."

"Il ne s’agit pas que de s’assurer que la voiture est rapide, nous avons deux semaines et beaucoup de travail à faire mais je suis confiant quant au fait que nous continuerons à aller dans la bonne direction."