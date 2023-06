TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 - le Tourist Trophy comme si vous y étiez

Par 8 juin 2023 - 11:00





Le Tourist Trophy continue d’avoir son adaptation vidéoludique et, pour la troisième fois, c’est Nacon qui édite le jeu vidéo officiel de la célèbre course moto. Développé par Raceward Studio, TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 fait de nouveau vivre et redécouvrir cette course hors du commun.

Raceward Studio est la division Racing de Nacon, située à Milan. C’est ce studio qui s’est chargé de créer cette troisième itération du jeu officiel du Tourist Trophy. Ses sept ans d’expertise ont permis d’améliorer et de faire évoluer des mécaniques de jeu qui avaient rencontré du succès grâce aux deux premiers opus de la série. Au total, ce sont 55 personnes qui ont travaillé sur ce projet, après avoir participé en 2021 à la création de RiMS Racing, une simulation de moto qui reproduisait au mieux la physique de nombreuses motos de route et de course.

C’est en se basant sur cette expérience que Raceward Studio a pu rendre le jeu TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 encore plus réaliste. Grâce au travail sur RiMS Racing, dans lequel plus de 700 composants étaient détaillés pour chaque moto, le jeu officiel du Tourist Trophy bénéficie pour cet épisode de caractéristiques améliorées. La faculté des motos à se pencher, leur stabilité, leurs suspensions, leur capacité à freiner et la dynamique qui accompagnent ces actions ont été améliorées, pour rendre la physique des motos encore plus réaliste. La simulation d’usure des pièces, tant sur le plan visuel que physique, a également été améliorée, tout comme la sonorité particulière de chaque véhicule.

Le fait de détailler davantage les composants de chaque moto permet aussi de plus grandes possibilités de réglages pour les joueurs. Il est ainsi possible de modifier les paramètres du moteur, du châssis, du carénage, de la transmission, des freins, des suspensions, du réservoir, des amortisseurs et des pneus pour faire progresser les performances de sa moto. Un tout nouveau système d’évolution des motos est aussi instauré, fonctionnant lui aussi autour de ces réglages modifiables. Au total, ce sont cinq niveaux d’évolution qui sont disponible pour chaque paramètre des véhicules.

Le fait d’avoir autant de nouveautés sur les motos provient aussi d’une nouveauté qui se ressentira dans les phases de course. En effet, le nouveau moteur physique offre des motos plus faciles à prendre en main pour les débutants, avec néanmoins la possibilité de s’approcher bien plus près d’une simulation pure grâce aux nombreuses variables. Raceward Studio a mis l’accent sur la volonté de proposer un jeu qui convienne à tous les publics, des novices au motards virtuels les plus chevronnés. Et puisque l’apparition d’un tout nouveau moteur physique rend la course plus réaliste, l’environnement dans lequel elle se déroule l’est aussi. En effet, en plus du moteur physique, le moteur graphique a lui aussi évolué. L’objectif est un rendu plus fidèle des motos, des routes, ainsi que des paysages, avec une meilleure distance d’affichage, et des textures plus proches de la réalité.

Mais cet écrin plus esthétique n’est pas la seule nouveauté remarquable sur TT Isle of Man : Ride on the Edge 3, puisque les mécaniques de jeu évoluent largement elles aussi, pour offrir une expérience plus complète et une meilleure immersion aux joueuses et joueurs. La plus grande nouveauté de cet opus est la présence de routes ouvertes, qui offrent une liberté sans précédent pour s’imprégner des ambiances et paysages de l’Île de Man. Cette structure de base est totalement nouvelle dans le jeu, et des points d’intérêt sont présents sur l’ensemble de la carte, pour que le fait de la parcourir soit une activité interactive comme une autre. D’autres points d’intérêts s’ajouteront au fil des diverses compétitions et mises à jour du jeu. Au total, il y a plus de 200 kilomètres de routes ouvertes à parcourir en toute liberté, tandis que le jeu propose également 32 pistes sur lesquelles se déroulent les différentes courses du Tourist Trophy. Le point d’orgue du jeu est évidemment le circuit principal, qui dépasse les 60 kilomètres et a été recréé de manière entièrement fidèle dans le jeu. Le fait de pouvoir se balader librement sur l’ensemble des routes de l’île constitue une nouveauté, et offre un cadre plus immersif au reste du jeu, en se distançant du schéma classique des courses à sélectionner depuis un simple menu. Les points d’intérêt permettent aussi l’apparition de courses limitées dans le temps, et d’événements offrant des courses supplémentaires. Le jeu veut donner par ce moyen « la sensation d’être là-bas ». Grâce à ces points d’intérêt, il est aussi possible d’apprendre de nombreux faits au sujet de la course et de son histoire.

Outre le fait qu’il s’agisse d’un jeu vidéo de course moto, le titre se veut encyclopédique sur le Tourist Trophy et son passé. Fondée en 1907, l’épreuve possède évidemment une riche histoire, et TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 la retrace de la manière la plus fidèle possible, au travers de ses héros, de ses grands moments, mais aussi des drames qui l’on jalonnée. De la même manière, le jeu dispense de nombreuses informations sur l’Île de Man, dépendance de la couronne britannique et théâtre unique de cette course mythique.

Un système de saisons sera mis en place, au cours desquelles il sera possible de courir dans des compétitions spécifiques. L’objectif sera tout autant d’effectuer une découverte de l’île, que de gagner des crédits pour acheter et améliorer des motos. Grâce à ces événements spécifiques, il sera aussi possible de revivre des courses historiques telles que St John’s et Clypse, ou encore la légendaire course de Laxey road. En effet, les tracés de ces deux courses de légende ont également été recréés fidèlement, pour ajouter du contenu à un titre déjà très complet.

Les développeurs de TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 ont mis l’accent sur un tout nouveau mode carrière, qui se penche davantage sur l’aspect jeu de rôle et sur un système de progression qui offrira aux joueuses et joueurs la possibilité de s’impliquer davantage dans l’évolution qu’ils veulent donner à leur carrière virtuelle à moto.

En mode hors-ligne, il est possible de participer à de nombreuses courses et épreuves contre-la-montre afin de s’entraîner. Les paramètres de ces événements sont intégralement personnalisables. Parmi les options possibles, on retrouve le choix de la moto et du pilote, le choix de la piste et de sa configuration, de l’heure du jour et des conditions météo, ainsi que du nombre de tours, de tentatives et du nombre d’adversaires. Ces épreuves peuvent se faire dans le cadre d’essais libres ou de course, avec ou sans séance qualificative.

Le mode multijoueur propose lui aussi divers événements, qui se renouvèleront au fil des saisons. Cela permet aux joueuses et joueurs de configurer et effectuer des parties avec des amis et connaissances. Là encore, les options de personnalisation sont nombreuses : choix de la moto et du pilote, de la piste et de sa configuration, des conditions météo, du nombre de tours et du format de course. Une fois tous ces paramètres sélectionnés, il est possible de jouer jusqu’à dix personnes en simultané.

Comme dans beaucoup de jeux modernes, l’expérience multijoueur en ligne est évidemment prépondérante, avec des événements limités dans le temps, soit mensuels, soit hebdomadaires. Il s’agira de compétitions contre-la-montre en ligne que proposeront les serveurs du jeu pendant un temps limité. Un classement en ligne sera disponible avec le meilleur temps de chacune et chacun. Un mode eSports viendra aussi garnir cette partie online du jeu, avec des défis réguliers qui regrouperont les meilleurs joueurs.

Outre les 200 kilomètres de route et les nombreuses pistes qui accompagnent le tracé principal de 60 kilomètres, le contenu est exhaustif du côté des pilotes, équipes et motos officiels de la course. Lors de la sortie du jeu, l’ensemble des pilotes et motos de la course de 2022 apparaissent dans le jeu, et cela inclut les catégories Supersport et Superbike.

Un DLC proposera du contenu additionnel en octobre cette année, pour ajouter au jeu l’ensemble des licences officielles – pilotes, équipes, motos – de l’édition 2023 du Tourist Trophy. Cela inclura une nouvelle fois les catégories Supersport et Superbike. Le DLC sera gratuit pour les possesseurs de la version Deluxe du jeu, et il sera possible d’y incarner de nombreux vainqueurs de l’épreuve, puisqu’ils sont neuf à prendre part à l’édition 2023 du Tourist Trophy.

Le jeu TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 est disponible depuis le 11 mai sur toutes les plateformes classiques : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC, via les plateformes Steam et Epic Games.

Le trailer vidéo :