TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 – le jeu du Tourist Trophy se met à jour pour 2023

Par 9 novembre 2023 - 17:38





Quelques mois après la sortie de TT Isle of Man : Ride on the Edge 3, Nacon publie un DLC qui se nomme ‘2023 TT Races Roster’. Celui-ci propose l’intégralité des pilotes, motos et livrées de l’édition 2023 de la grande classique du deux-roues.

C’est Raceward Studio qui s’est chargé de développer cette mise à jour de l’adaptation officielle du Tourist Trophy. La course moto la plus dangereuse au monde s’est offert en milieu d’année un troisième épisode officiel de la série TT Isle of Man.

Ce dernier contenait jusqu’ici l’ensemble du contenu officiel de l’édition 2022 du Tourist Trophy. Désormais, il reçoit les 43 pilotes et livrées ayant été inscrits à l’événement en 2023. Parmi ceux-ci, certains pilotes reçoivent une nouvelle décoration sur leur moto, voire une nouvelle moto, tandis que l’on retrouve 12 nouveaux pilotes.

Tous les pilotes qui rejoignent le ’roster’, c’est-à-dire la liste des pilotes présents, appartiennent aux catégories Superbike et Supersport, les deux présentes dans le jeu. C’est le cas de Josh Brookes, pilote bien connu du Tourist Trophy, qui faisait cette année son retour après cinq années d’absence dans la compétition.

Lui et sa BMW M1000RR font donc leur apparition dans le jeu de Nacon. L’ensemble des compétiteurs 2023 de l’épreuve seront jouables dans les modes hors-ligne comme dans les modes multijoueur en ligne.

Ce DLC est l’occasion pour l’éditeur de lancer également une saison eSport autour de TT Isle of Man : Ride on the Edge 3. On ne connait pas pour le moment les détails de cette compétition, mais on sait donc qu’elle se disputera autour de l’édition 2023 du Tourist Trophy.

En plus de ces nouveautés, le titre reçoit aussi un mode contre-la-montre, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes. Il n’y aura pas besoin de posséder le DLC pour y avoir accès, puisque celui-ci s’ajoute au jeu de base, dans le cadre de la sortie du DLC. De plus, le jeu reçoit aussi divers correctifs pour améliorer ses performances et sa stabilité.

Le moteur physique est toujours celui de TT Isle of Man : Ride on the Edge 3, et donc le même que le jeu de moto RiMS Racing, une simulation réaliste mettant en scène des motos de route et de course. Le jeu offre ainsi un éventail de styles de jeu, allant d’un gameplay accessible à une approche de simulation, selon le style voulu par les joueurs.

L’add-on ‘2023 TT Races Roster’ est disponible dès aujourd’hui, et il est proposé sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est sorti. On le retrouve ainsi sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S Xbox One. Les possesseurs de la version Deluxe du jeu peuvent le télécharger gratuitement, tandis que le DLC est affiché à 14,99 € (ou 14,99 $ / 12,99 £) pour les personnes ayant acheté la version Classique du jeu de base.