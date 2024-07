Trouver un coursier pour transporter vos marchandises : 3 étapes à respecter

Par 31 juillet 2024 - 00:00





Vous avez des marchandises à expédier, mais vous ne savez pas comment choisir une bonne société de livraison ? Sachez qu’il n’est pas facile de trouver un meilleur coursier au regard des dizaines d’entreprises de livraison disponibles sur le marché. Toutefois, il existe certaines étapes que vous pouvez respecter pour prendre une bonne décision. L’objectif de ce guide est de vous guider à travers quelques critères essentiels pour trouver une bonne structure de livraison de colis.

Établir un cahier des charges

Avant de vous lancer à la recherche d’un COURSIER pour acheminer vos marchandises, pensez d’abord à lister vos besoins. Lorsqu’on sait ce que l’on veut, il est facile de savoir comment le chercher. Cette étape est nécessaire pour gagner du temps.

Vous devez par exemple identifier la nature de votre colis. Est-il en vrac, conditionné sur palette, fragile ou dangereux ? Vous devez connaître le poids de votre marchandise et le degré d’urgence de livraison. Il est aussi essentiel d’établir la fréquence d’envoi. Est-ce un envoi régulier ou ponctuel ? Ces détails sont utiles pour choisir une société de livraison disposant des moyens nécessaires pour répondre à vos attentes.

Rechercher un coursier qui correspond à vos besoins

Une fois vos besoins identifiés en amont, vous pouvez à présent vous lancer à la recherche d’un coursier avec l’assurance de trouver un professionnel qui correspond à vos attentes. Différents moyens sont disponibles pour y arriver.

La première méthode jugée efficace et qui vous permet de trouver un coursier fiable est de faire une recherche de bouche-à-oreille. Il se pourrait que des proches dans votre réseau professionnel ou dans votre entourage aient des structures de livraison à vous recommander.

L’autre moyen plus simple et populaire que vous pouvez employer est la recherche sur internet. En effet, de nombreuses entreprises de livraison assurent une présence web pour faciliter la prise de contact avec les fournisseurs. Soyez précis dans votre requête et comparez les différentes propositions.

S’assurer de l’expertise de l’entreprise de livraison

Avant de choisir une structure de livraison, il est important de bien vous renseigner sur celle-ci. Pour rappel, il existe un grand nombre d’acteurs qui opèrent dans le transport de marchandises. Pour vous assurer de confier vos colis à une entreprise crédible, vous devez vérifier son existence légale. Renseignez-vous pour savoir si elle est bien enregistrée à la Chambre de commerce et d’industrie.

Outre cela, informez-vous sur l’efficacité du service de livraison. La rapidité est un facteur clé dans ce secteur. Vous devez miser sur un coursier qui respecte les délais de livraison. L’un des moyens pour savoir si vous avez fait un bon choix est de vérifier la présence d’un système de tracking. Cet outil permet de suivre l’évolution de votre colis.

Un autre point décisif pour trouver un professionnel de livraison est le coût. Celui-ci varie d’un prestataire à un autre et selon plusieurs facteurs. Entre autres, on peut citer la fragilité de la marchandise et le nombre de kilomètres effectués. Plus la distance à parcourir est longue, plus le coût est important.