Triple victoire pour Hyundai Motorsport ce week-end

Outre la victoire de Dani Sordo au Rally Italia Sardegna, Sébastien Loeb et Jari Huttunen se sont aussi imposés au volant de Hyundai i20 WRC pour un triplé retentissant de Hyundai Motorsport.

Le nonuple Champion du Monde des Rallyes Sébastien Loeb a ainsi remporté le Rallye Vosges - Grand Est en France pendant que Jari Huttunen s’imposait au Pohjanmaa Ralli en Finlande. Andrea Adamo, le directeur de l’équipe Hyundai Motorsport, s’est avoué impressionné par la capacité de l’équipe à aligner simultanément trois World Rally Cars sur des épreuves aussi variées.

« Pour les Vosges et la Finlande, une victoire est toujours une victoire et je me réjouis que mes hommes puissent les savourer », a-t-il confié. « S’organiser sur trois rallyes différents demande beaucoup d’efforts et je me dois de les prendre dans mes bras. Je me félicite aussi de notre victoire en Italie. Il n’y a rien de mieux pour unir une équipe. Je leur demande beaucoup, je sais qu’ils ont été nombreux à sacrifier des vacances cet été et bien que je me sente un peu coupable, je leur en suis aussi très reconnaissant. »

L’Italien a également précisé très vite que Jari Huttunen réalisait des essais, sans l’évaluer immédiatement pour le troisième volant de l’équipe officielle au prochain Neste Rally Finland (1er-4 août).

« Nous comptons sur lui en tant que pilote invité et non P1 », a-t-il expliqué. « Cela fait deux rallyes différents qu’il essaie la voiture et des pièces pour nous. Il s’assure de leur bonne fiabilité. »

Du côté de Sébastien Loeb, cette apparition devait permettre à l’Alsacien de goûter les réglages asphalte de la Hyundai i20 WRC.

« Au Vosgien, nous voulions qu’il passe simplement plus de temps dans la voiture sur asphalte », a conclu Andrea Adamo. « J’étais un peu surpris, car c’était la surface où il avait le plus de difficultés avec notre auto, mais nous n’avons pas dit ‘c’est comme cela et cela le reste’, plutôt ‘que pouvons-nous faire ?’ »

Jari Huttunen a remporté les neuf spéciales au programme pour s’imposer sur cette manche du Championnat de Finlande des Rallyes tandis que Sébastien Loeb a signé un 10/10 dans les Vosges.