Triplé historique pour la sensation de l’Alpine Academy Oscar Piastri

Membre de l’Alpine Academy et pilote de réserve Alpine F1 Team dès 2022, Oscar Piastri a remporté avec brio le Championnat FIA de Formule 2 tout en marquant l’histoire de la monoplace. L’Australien âgé de vingt ans est désormais sur une série de trois titres consécutifs après avoir été sacré en Formule Renault Eurocup en 2019 et en Championnat FIA de Formule 3 l’an dernier.

Oscar entre dans le club très fermé des pilotes ayant gagné deux couronnes d’affilée en Formule 3 (GP3) et en Formule 2, rejoignant notamment George Russell et Charles Leclerc.

Oscar s’est véritablement révélé cette année en Formule 2 en réalisant une campagne exceptionnelle rythmée jusqu’ici par cinq victoires, cinq pole positions et 227,5 points inscrits dès sa première saison dans la discipline. Il a scellé son sacre aujourd’hui dans la première course sprint organisée dans le cadre du Grand Prix d’Abu Dhabi après une superbe remontée de la dixième place sur la grille inversée à la troisième marche du podium.

La régularité a été la clé du succès d’Oscar en 2021. L’Australien a brillamment commencé l’année en s’imposant lors de la première manche à Bahreïn avant d’enchaîner les podiums dans les rues de Monaco. Il s’est offert un nouveau podium en finissant deuxième, puis a défié la concurrence avec une série de cinq poles consécutives – égalant le record de Leclerc en 2017 – sur les cinq derniers rendez-vous du calendrier.

Oscar a également poursuivi sa domination dans les courses longues en terminant troisième à Silverstone, puis en signant trois victoires d’affilée à Monza, Sotchi et Djeddah.

Avec ses partenaires de l’Alpine Academy Christian Lundgaard et Guanyu Zhou, lui aussi prétendant au titre en F2, le travail acharné et la résilience d’Oscar incarnent la philosophie de l’Alpine Academy.

« Je suis très heureux de devenir Champion de Formule 2 et d’avoir scellé le titre dès la première course. C’était l’une de mes meilleures courses de l’année après être remonté de la dixième position sur la grille à la troisième place. J’en suis ravi, mais je suis sûr que je vais mettre un peu de temps à réaliser ! Il reste deux courses à disputer ce week-end et nous devons nous concentrer là-dessus, mais c’est incroyablement spécial d’être champion. Merci à toute l’équipe PREMA pour son travail tout au long de la saison et à Alpine pour son soutien. Finissons la saison en beauté ! » confie Oscar Piastri

Laurent Rossi, CEO d’Alpine ajoute : « Nous sommes exceptionnellement fiers de ce qu’Oscar a accompli cette saison, donc un grand bravo à lui pour cet exploit fantastique. Oscar est un immense talent. Il a la vitesse, la science de la course, la maturité et un énorme potentiel pour l’avenir. Il est un membre précieux de l’équipe Alpine et nous avons désormais hâte de mettre son talent au service de la Formule 1 dans la prochaine étape naturelle de son parcours. »