Trident n’aura qu’une voiture à Monza, Boschung sur la touche

Comme l’équipe BWT Arden, qui retirera la monoplace d’Anthoine Hubert ce week-end à Monza, l’équipe Trident n’aura qu’une seule voiture pour le week-end de F2 en Italie, également à cause de l’accident dans lequel le jeune Français est décédé.

En effet, Giuliano Alesi ayant été impliqué dans l’accident, la monoplace a été saisie par les autorités belges, qui ont ouvert une enquête pour homicide involontaire. C’est Ralph Boschung qui en fera les frais ce week-end.

"Suite aux événements tragiques survenus le week-end dernier lors de la manche du Championnat FIA de Formule 2 à Spa-Francorchamps, les autorités belges ont saisi la monoplace de Giuliano Alesi impliquée dans l’accident" explique le communiqué de Trident.

"Ce cas de force majeure signifie que l’équipe Trident ne disposera que d’une seule voiture ce week-end à Monza et elle sera attribuée à Giuliano. Ralph Boschung ne pourra donc pas participer au meeting italien de F2."

"Ralph présente à nouveau ses condoléances les plus sincères à la famille et aux amis d’Anthoine Hubert. Ses pensées vont également à l’écurie BWT Arden et Jean-Manuel Correa à qui il souhaite un prompt rétablissement."

"Le pilote suisse espère pouvoir reprendre la piste lors de l’avant-dernière manche du championnat de F2 qui se déroulera du 27 au 29 septembre prochains en Russie sur le circuit de Sotchi."

Compte tenu des circonstances et du fait que Juan Manuel Correa est encore à l’hôpital suite à l’accident, on peut aussi penser que sa monoplace a été saisie par la justice belge et que Sauber Junior Team by Charouz n’engagera également qu’une seule monoplace.