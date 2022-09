Toyota va retrouver son public à l’occasion des 6 Heures de Fuji

Par Paul Gombeaud 6 septembre 2022 - 11:30





Après une très longue absence de trois ans, le Japon fait son retour au calendrier du WEC ce weekend avec les 6 Heures de Fuji. Et c’est également l’occasion pour Toyota de retrouver son épreuve à domicile, où elle visera d’ailleurs une cinquième victoire consécutive.

Il s’agira de l’avant-dernière course du championnat 2022 et l’équipe japonaise aura fort à faire pour remporter les championnats cette année.

Chez les constructeurs, Toyota mène avec 15 points d’avance sur Alpine mais elle en revanche menée au championnat pilotes : l’équipage de la GR010 n°8 composée de Brandon Hartley, Sébastien Buemi et de Ryo Hirakawa compte en effet 96 points soit 10 de moins que celui d’Alpine.

La voiture n°7 pilotée par José Maria Lopez, Kamui Kobayashi et Mike Conway est quant à elle 3e du classement avec 76 points, et il lui sera donc difficile de s’imposer chez les pilotes cette année, même si tout reste encore possible.

"Je suis excité à l’idée de piloter la GR010 devant les fans japonais pour la toute première fois," s’est réjoui Kamui Kobayashi, pilote de la voiture n°7 et directeur de l’équipe. "C’est dommage que le WEC n’ait pu se rendre au Japon ces dernières années, mais cela rendra l’évènement encore plus spécial. C’était décevant de ne pas l’emporter à Monza mais nous n’avions pas le rythme, nous aurons donc besoin d’être plus performants ce weekend à Fuji."

Du côté du prototype n°8, Sébastien Buemi estime que "Fuji est une course très spéciale pour nous et je suis chanceux d’avoir pu m’y imposer trois fois. Il sera bien sûr important pour l’équipe de briller car il ’agira de notre épreuve à domicile, et c’est la première fois que le WEC y retourne depuis 2019. Ce ne sera pas facile et la compétition sera rude comme sur l’ensemble de la saison, nous devrons donc trouver les bons réglages et exécuter une course propre."

Brandon Hartley est lui aussi enthousiaste de retrouver le Japon après si longtemps : "Les fans créent une ambiance unique, en particulier parce qu’il s’agit de l’épreuve à domicile de Toyota. Fuji est bien sûr un circuit connu pour sa longue ligne droite et il sera exaltant d’y piloter la GR010 pied au plancher durant 1,5 kilomètre. Nous n’avons que 10 points de retard au championnat pilotes, l’objectif sera donc de réduire cet écart avec, je l’espère, une victoire."