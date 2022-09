Toyota savoure le doublé aux ’très importants’ 6H de Fuji

Par Emmanuel Touzot 13 septembre 2022 - 14:03





Toyota a totalement dominé les 6 Heures de Fuji ce week-end, signant un doublé retentissant sur ses terres. Kamui Kobayashi, directeur de l’équipe et pilote du prototype n°7 ayant terminé deuxième, salue ce résultat.

"Les 6 Heures de Fuji sont une course très importante et c’est le meilleur résultat possible pour Toyota Gazoo Racing" a déclaré Kobayashi. "Tout le monde dans l’équipe a travaillé très dur pour cela et a fait un excellent travail, sans aucune erreur, je suis très fier de tout le monde."

"La compétition est intense en Hypercar, mais notre course s’est vraiment bien déroulée. Nous avons montré une bonne performance, qui est le résultat d’un gros effort de l’équipe, ainsi qu’un grand soutien de la famille Toyota et de tous nos partenaires."

"Merci aux fans qui nous ont encouragés, ce fut une expérience fantastique de courir à nouveau ici, au Fuji Speedway, surtout avec un temps aussi brillant. Cette partie de notre travail est terminée."

"Nous nous concentrons maintenant sur Bahreïn, où nous nous efforçons de remporter les deux championnats du monde. C’est important pour nous, donc nous allons rester concentrés et faire de notre mieux."

Akio Toyoda, le PDG de la firme, a salué ce résultat alors que le WEC ne s’était plus rendu au Japon depuis 2019 à cause de la pandémie de Covid-19 : "Notre course WEC à domicile a eu lieu pour la première fois en trois ans et notre GR010 HYBRID a pu rouler sur le Fuji Speedway pour la première fois."

"Merci à tous ceux qui ont fait de gros efforts pour organiser cet événement. Au Fuji Speedway, les fans nous ont encouragés en nous disant ’welcome back !’. Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu répondre à ce grand soutien par un doublé, pour dire ’nous sommes à la maison’."