Toyota revient sur son cinquième succès consécutif aux 24h du Mans

Toyota est encore un peu plus entrée dans la légende des 24h du Mans ce weekend, en remportant pour la cinquième fois consécutive la plus grande course d’endurance du monde.

L’équipe japonaise a même signé un nouveau doublé, puisque la voiture n°7 a franchi la ligne environ deux minutes après la n°8, victorieuse cette année aux mains de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Durant les deux tiers de la course, les deux voitures évoluaient presqu’ensemble sur le Circuit de la Sarthe. Mais dimanche, peu avant 8h00 du matin, la n°7 perdait un temps précieux à cause d’un problème technique et voyait la n°8 s’envoler vers la victoire.

Avec désormais quatre victoires à son actif dans la Sarthe, Buemi présente l’un des plus beaux palmarès pour un pilote au Mans. Et le Suisse ne semble pas se lasser pas de la répétition des succès.

"C’est difficile pour moi d’exprimer ce sentiment incroyable, et de partager le centre du podium avec Ryo et Brendon. C’est fantastique de gagner avec Ryo qui disputait pour la première fois le Mans à bord de la n°8. Il a fait de l’excellent travail et je tiens à le féliciter pour sa performance."

"Toute l’équipe et nos mécaniciens ont exécuté une course parfaite, sans la moindre erreur ni dégât sur la voiture. Je suis très honoré de gagner le Mans pour la quatrième fois, la cinquième pour Toyota. Il va me falloir du temps pour réaliser ce que nous venons d’accomplir."

Pour Brendon Hartley, il s’agit du troisième succès sur l’épreuve mancelle, son deuxième avec Toyota. Et le Néo-Zélandais était lui aussi très ému, notamment parce que c’est lui qui a eu l’honneur de passer la ligne d’arrivée.

"C’est un très grand accomplissement de signer un doublé au Mans avec Toyota. C’était super d’obtenir la pole position, et encore plus spécial de passer la ligne d’arrivée. C’est la première fois que ça m’arrivait, et j’ai été submergé par l’émotion. Durant toute la course, vous essayez de ne pas penser à l’arrivée car nous avons vu par le passé que tout peut arriver lors des derniers tours, particulièrement chez Toyota."

"Nous avons également une bonne relation avec les membres de la n°7, et nous avons eu une belle bataille durant la majeure partie de la course. Nous étions à fond en permanence, jusqu’à ce que la n°7 rencontre son problème, après ça nous avons pris le moins de risques possibles."

Ryo Hirakawa, qui disputait les 24h du Mans pour la troisième fois de sa carrière mais pour la première fois avec Toyota, n’en revient toujours pas de les avoir remportés.

"C’est un honneur de rejoindre la liste des légendes qui ont gagné le Mans. Je n’arrive toujours pas à croire que mon rêve est devenu réalité. La course a été serrée pendant très longtemps et nous nous sommes bien battus face à la n°7."

"Je tiens à remercier Sébastien et Brendon qui m’ont beaucoup aidés depuis que j’ai rejoint l’équipe, c’est un honneur de partager la voiture avec eux. C’est formidable de signer le doublé pour Toyota et c’est grâce à tout le travail de l’équipe."

Kamui Kobayashi, pilote de la n°7 mais aussi directeur de l’équipe, a tenu à féliciter l’équipage de la n°8. Il salue également ses coéquipiers José-Maria Lopez et Mike Conway, qui étaient en tête de l’épreuve avant de rencontrer le souci technique.

"Félicitations à Sébastien, Brendon, Ryo et à l’ensemble des membres travaillant sur la n°8. Malheureusement pour notre voiture, nous avons rencontré un problème dans la matinée qui nous a couté la tête de la course. Nous nous battions avec la n°8 depuis un bon moment, et c’était très serré."

"Nous avons nous-mêmes effectué une très belle course, c’est donc dommage d’avoir eu ce problème. Mais c’est ainsi que se déroule une course de 24 heures parfois. J’apprécie les efforts fournis par chacun dans l’équipe, nous étions venus au Mans pour signer le doublé et c’est ce que nous avons fait."