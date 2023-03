Toyota domine les 1000 Miles de Sebring malgré Ferrari et Cadillac

Par Emmanuel Touzot 18 mars 2023 - 01:16





La première course de la saison du renouveau de l’endurance a eu lieu en Floride, où se disputaient les 1000 Miles de Sebring, première manche de la saison 2023 du WEC. Et l’on a pu voir à quel point Toyota affiche un niveau élevé malgré une concurrence bien plus nombreuse.

Ferrari avait fait la pole position et la n°50 a conservé la tête au départ. Dans le clan Peugeot, les choses se sont compliquées avant même le départ avec un retour aux stands de la n°94, victime d’un problème mécanique.

Il n’y a eu que 10 Hypercars au départ en piste, et la course a rapidement été neutralisée après un gros accident en catégorie GTE pour une des Ferrari officielles. Luis Perez Companc était indemne malgré le tonneau de sa Ferrari, mais cela a mis fin à sa course, et donc à celle de Lilou Wadoux, qui était dans le même équipage.

De manière étonnante, les deux prototypes Ferrari ont tenté une stratégie totalement ratée et sont rentrés aux stands dès le cinquième tour, se décalant très légèrement sur la stratégie. La course a repris après plusieurs minutes de Safety Car, le temps de remettre en état les barrières.

Peugeot déjà en galère

La Peugeot n°94 a perdu une dizaine de tours sur son problème, et la n°93 a très rapidement eu un souci de boîte de vitesses qui lui a également fait perdre un bon nombre de tours. Devant, Toyota prenait les rênes de la course, profitant du fait que les Ferrari étaient engluées dans le peloton.

Les deux prototypes italiens sont pourtant remontés rapidement, dépassant notamment la Glickenhaus, la Vanwall et la Peugeot n°93 peu avant le problème de celle-ci. La Glickenhaus a également été en proie à des ennuis techniques.

Un duel a ensuite opposé Laurens Vanthoor sur la Porsche n°6 et Alex Lynn sur la Cadillac n°2, et cette dernière a pris l’avantage. En LMP2, Doriane Pin impressionnait en roulant très vite dans le prototype n°63 de Prema.

Leader dans la catégorie GTE, l’équipage Iron Dames a perdu du temps après un passage dans l’herbe qui a arraché le pare-chocs arrière de la Porsche 911 pilotée par Rahel Frey.

Toyota maîtrise en tête

L’avance des Toyota s’est creusée au long du premier quart de la course, alors que la Glickenhaus est tombée en panne de manière plus sérieuse. Au moment où le Full Course Yellow était déployé, la Peugeot n°93 pilotée par Mikkel Jensen a accroché la Vanwall.

La n°93 a dû rentrer aux stands à plusieurs reprises pour changer de capot, tandis que la n°94 a regagné son stand pour de nouvelles réparations à effectuer. Doriane Pin a permis au prototype n°63 de remonter jusqu’en tête de la catégorie LMP2.

Au cap des 100 tours, les deux Toyota étaient séparées par moins de deux secondes, devant la Ferrari n°50 et la Porsche n°6, reléguées à près d’un tour. La Cadillac était à une quinzaine de secondes du duo.

En délicatesse avec ses pneus, Miguel Molina a perdu la troisième place après que Kevin Estre est venu à bout de la Ferrari dans sa Porsche n°6. Plus tard, la Cadillac a ensuite dépassé la Ferrari n°51 qui était également en difficulté avec ses gommes et a ensuite fait un passage par l’herbe.

Ferrari perd une de ses 499P dans la bataille

A deux heures de l’arrivée, la Ferrari n°51 a été victime d’une crevaison. Elle a pu être ramenée à son stand, où les mécaniciens ont procédé à des réparations, notamment sur la carrosserie qui avait été arrachée par la gomme.

En LMP2, la voiture de Hertz Jota - qui engagera une Porsche 963 en Hypercar à partir de Spa-Francorchamps - a dominé sans mal, tandis que derrière, Prema a confirmé sa deuxième place grâce à un nouveau relais impressionnant de Doriane Pin, qui a impressionné tout le paddock de Sebring.

En Hypercar, la bataille a fait rage entre les Toyota pendant quelques minutes, avant que la n°7 ne prenne la main. La suite de la course a été plus calme en catégorie reine, la Ferrari n°50 et la Cadillac se reprenant la troisième place à la faveur des arrêts.

Les Toyota étaient séparées d’une poignée de secondes en fin de course, un tour devant la Ferrari, qui elle-même devançait la Cadillac d’une dizaine de secondes dans le dernier relais.

Une fin de course tendue en LMP2

Mais c’est bien en LMP2 que la fin de course a été la plus tendue, avec un arrêt pour Jota à un quart d’heure de l’arrivée, qui a promu la Prema n°63 en tête de course dans sa catégorie, pour 3 secondes seulement. Mais la possibilité d’une panne d’essence était toujours présente, et la voiture est rentrée à quatre minutes de l’arrivée.

Le prototype est ressorti en troisième place de sa catégorie, assurant un podium plutôt que de risquer de tout perdre.

Devant, rien n’est venu perturber la marche victorieuse de Toyota, qui gagne grâce à Conway, Kobayashi et Lopez. Le trio Buemi, Hartley et Hirakawa est deuxième devant la Ferrari n°50 qui signe un podium après être partie en pole.

Cadillac est quatrième devant les deux Porsche n°5 puis n°6, qui terminent tout de même à deux tours de la Cadillac. La Ferrari n°51 termine 15e au général, et la Vanwall 30e, après des problèmes, ainsi qu’un manque de rythme. La Peugeot n°93 termine dernière classée, et la 94 est la première voiture non classée.

En LMP2, Hertz Jota gagne - et signe la septième place au général - devant United et Prema, et Doriane Pin signe donc un podium pour ses débuts en LMP2, après une course remarquable. En GTE, Corvette s’impose devant la Porsche de Dempsey-Proton et la Ferrari de Kessel Racing, qui bat les deux AF Corse restantes.

A noter que sur l’ensemble de la course de 8 heures, il n’y a eu que cinq abandons. La Glickenhaus et la Peugeot n°94 n’ont pas vu l’arrivée en Hypercar, tandis qu’une Alpine et un prototype de United Autosports ont également abandonné. Le seul abandon comptabilisé en GTE est celui de la Ferrari d’AF Corse qui a eu l’accident en début de course.