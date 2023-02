Toyota dévoile une version révisée de sa GR010 Hybride

Par Paul Gombeaud 24 février 2023 - 15:21





L’équipe Toyota Gazoo Racing a dévoilé une version révisée de son Hypercar, la GR010 Hybride, pour la saison 2023 du WEC. Le constructeur reste sur cinq victoires consécutives aux 24 heures du Mans et sur quatre titres consécutifs chez les pilotes comme chez les constructeurs.

Cette année, la concurrence sera fortement accrue dans la catégorie reine de l’endurance, puisque Toyota devra faire face à Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, Glickenhaus ou encore Vanwall en Hypercar.

Après ses débuts en 2021 et des premiers changements apportés en 2022, la GR010 a donc à nouveau évolué pour cette année afin d’optimiser la fiabilité et l’efficacité. Des ajustements ont ainsi été apportés au groupe motopropulseur hybride, qui se compose d’un moteur 3,5 litres de 520 kW et d’un moteur électrique de 200 kW.

Les changements les plus visibles concernent la carrosserie : de nouveaux dispositifs aérodynamiques ont été ajoutés pour améliorer la maniabilité, tandis que d’autres modifications ont également été apportées dans le but d’améliorer le refroidissement des freins et de permettre un changement rapide des options de refroidissement pendant la course. De plus, une nouvelle disposition des phares a été mise en place pour optimiser la visibilité de nuit.

Par ailleurs, la voiture a fait l’objet d’un programme d’allègement pour ramener le poids total au minimum de 1040 kg autorisé par le règlement. Cela répond aux compromis faits pendant la phase de conception de la voiture en 2020, qui résultaient de l’évolution de la réglementation sur les Hypercars.

"C’est la saison que nous attendions," a déclaré Kamui Kobayashi, team principal de l’équipe et pilote de la n°7. "C’est incroyable pour les fans de voir autant de constructeurs courir en Hypercar. Nous voulons faire partie d’une grande bataille à l’avant, qui amusera les fans et produira beaucoup de bons souvenirs, en particulier pour le 100e anniversaire du Mans."

"Chez Toyota Gazoo Racing, nous ne restons jamais immobiles et nous cherchons toujours à fabriquer des voitures toujours plus performantes. Ainsi, comme l’année dernière, nous avons introduit quelques évolutions à notre GR010 Hybride pour la saison 2023. Ces mises à jour sont le résultat d’une forte coopération entre les membres de l’équipe à Higashi-Fuji et à Cologne, ainsi qu’avec nos partenaires et fournisseurs, et je tiens donc à remercier tout le monde pour leur travail acharné jusqu’à présent. Les premières impressions des pilotes sur la voiture révisée lors de nos tests de pré-saison sont positives, ce qui nous donne confiance dans le fait qu’ensemble nous pouvons nous battre pour conserver nos titres au Mans et en WEC."

Pascal Vasselon, le directeur technique, a ajouté : "Nous avons apporté des évolutions à notre voiture pour améliorer davantage la fiabilité, la maniabilité et la facilité de la maintenance, dans le cadre de notre plan à long terme d’amélioration continue. Nous avons mis en œuvre une grosse évolution pour 2022 avec le changement de taille des roues, qui était nécessaire pour résoudre certains problèmes dont nous souffrions, et cela a apporté les avantages que nous attendions. Les modifications que nous avons apportées pour 2023 sont la prochaine étape de ce processus, et nous avons vu des résultats encourageants lors des essais de présaison."

"Il est passionnant de se mesurer à de nouveaux entrants en Hypercar cette année, en particulier pour les fans, mais notre approche ne change pas. Le travail reste le même, nous voulons gagner, donc nous devons tirer le maximum de notre package. C’est ainsi que nous avons toujours abordé la course. La fiabilité et la constance du rythme global, ainsi que la réduction des risques d’accident, sont des facteurs essentiels sur lesquels nous avons continué à nous concentrer avec la GR010 Hybride révisée."