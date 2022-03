Toyota a dévoilé son prototype GR010 hybride évolué pour la saison 2022 du WEC

Toyota a dévoilé la version évoluée de son prototype Hypercar GR010 hybride avec lequel elle défendra ses titres lors de la saison 2022 du WEC. La première manche de la saison aura lieu le 18 Mars à l’occasion des 1000 Miles de Sebring.

Le prototype japonais est désormais équipé de roues de 12,5 pouces à l’avant et de 14 pouces à l’arrière, alors qu’elle utilisait des roues des 13 pouces l’année dernière, à l’avant comme à l’arrière du véhicule.

Ce changement a également entraîné quelques modifications sur le châssis afin de rester dans les clous du nouveau règlement aérodynamique, les plus notables étant le capot moteur désormais plus large et l’apparition d’ailettes sur l’aileron arrière.

Le moteur hybride V6 de 3,5 litres a également été ajusté pour accueillir le nouveau carburant composé à 100% d’énergies renouvelables.

"Tout le monde au sein de l’équipe a hâte de débuter la saison 2022 à Sebring, qui est un lieu célèbre pour les courses d’endurance," a déclaré Kamui Kobyashi, pilote de la Toyota numéro 7 mais aussi directeur de l’équipe. "Nous avons gagné le Mans et le championnat du monde l’année dernière, l’objectif sera donc d’en faire autant cette saison."

"Je suis convaincu que nous aurons une année excitante en Hypercar. Nous acceptons le défi proposé par Peugeot, Glickenhaus et Alpine et avons hâte d’offrir aux fans des batailles mémorables dans les prochains mois. Merci d’avance pour votre soutien."

Le directeur technique de l’équipe, Pascal Vasselon, a lui évoqué les défis techniques de la saison 2022.

"Le développement en catégorie Hypercar est limité par les règles liées à l’homologation. En conséquence, il y a relativement peu de changements sur notre prototype."

"Les équipes évoluant en catégorie Hypercar peuvent choisir entre des roues de 13 pouces à l’avant comme à l’arrière, ou bien des roues de 12,5 pouces à l’avant et de 14 pouces à l’arrière, ce qui entraîne des modifications sur le châssis, à la fois pour le refroidissement et pour répondre à la règlementation aérodynamique. Nous nous attendons à ce que cela entraîne un challenge pour la gestion du train arrière."

"Par ailleurs, l’arrivée d’un nouveau carburant signifie que les réglages du moteur ont dû être ajustés. Ce nouveau carburant est un pas en avant vers la neutralité carbone et nous soutenons de telles innovations."