Tour de Corse : Kris Meeke en tête du shakedown

Jeudi matin, Kris Meeke a remporté son troisième shakedown de l’année lors des derniers préparatifs avant le départ du Corsica linea - Tour de Corse.

Au terme du parcours de Sorbo Ocagnano (5,39 km), Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) devançait Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) pour 9/10e de seconde et son équipier Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), ce dernier pointant à 5/10e du Français.

En cette belle matinée sur l’Île de Beauté, le Britannique signait les trois meilleurs temps sur un asphalte sec. Son premier passage faisait déjà office de référence avant qu’il ne fasse mieux pour 1/10e de seconde dans sa troisième et dernière tentative.

« Malheureusement, il n’y a pas de point pour le shakedown », confiait-il malicieusement à l’arrivée. « C’est vraiment dommage comme j’en ai déjà dominé trois cette année ! Ce matin, les sensations étaient bonnes et je dois conserver cette confiance tout au long du rallye pour concrétiser. C’est le plus important. Nous avons essayé d’autres choses dans mon dernier passage, comme un amortisseur différent proposant d’autres directions. J’avais aussi un excellent ressenti, donc nous avons deux options sur lesquelles compter. Les deux semblent fonctionner et je pense que cela nous sera utile vu les caractéristiques de ce rallye. »

Quatrième à 2’’2, Dani Sordo était le pilote Hyundai le mieux classé tout en devançant Jari-Matti Latvala, qui plaçait une troisième Toyota Yaris WRC dans le quinté de tête. Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) prenait pour sa part la sixième place.

Le top 10 :

1. Kris Meeke Toyota Yaris WRC 3’46’’7

2. Sébastien Ogier Citroën C3 WRC +0’’9

3. Ott Tänak Toyota Yaris WRC +1’’4

4. Dani Sordo Hyundai i20 WRC +2’’2

5. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris WRC +2’’3

6. Elfyn Evans Ford Fiesta WRC +2’’5

7. Esapekka Lappi Citroën C3 WRC +2’’7

8. Sébastien Loeb Hyundai i20 WRC +2’’8

9. Thierry Neuville Hyundai i20 WRC +3’’4

10. Teemu Suninen Ford Fiesta WRC +4’’6