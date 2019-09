Toujours sous respirateur, Correa reste dans un état stable

Dis-neuf jours après son terrible accident en Formule 2 à Spa-Francorchamps, qui a coûté la vie à Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa reste dans un état critique mais stable. L’Américain est toujours hospitalisé à Londres en soins intensifs.

"Juan Manuel reste dans le service de soins intensifs dans un état de coma artificiel" a expliqué un communiqué formel sur son site, qui ne semble pas écrit par son père contrairement aux précédents.

"Bien que ses poumons se soient progressivement rétablis, ses fonctions respiratoires continuent à être assistées par ECMO (système d’oxygénation externe, ndr) et par respirateur artificiel."

"Les blessures aux jambes de Juan Manuel restent un gros point d’inquiétude et elles subiront une opération chirurgicale immédiate dès que ses poumons seront assez forts pour supporter la procédure. Plus d’informations seront données lorsqu’elles seront disponibles."

Conscient après l’accident et placé dans un coma artificiel en Belgique en attente d’un transfert et d’une opération aux jambes, son état s’était brutalement dégradé peu après son arrivée à Londres et l’Américain était tombé en situation de détresse respiratoire.