Tommi Mäkinen confiant pour Toyota au Mexique

Le Finlandais estime que les problèmes de surchauffe ayant handicapé Toyota Gazoo Racing lors des deux derniers Rally Guanajuato Mexico ne devraient pas se reproduire cette année.

Avec des spéciales se disputant jusqu’à 2700 mètres d’altitude et des conditions estivales faisant de l’épreuve une véritable fournaise, le Rallye du Mexique est l’un des plus durs du calendrier pour les mécaniques.

Depuis le retour de Toyota en WRC début 2017, la Toyota Yaris WRC y a d’ailleurs toujours rencontré des soucis de températures concernant tant le moteur que les freins.

En 2017, Jari-Matti Latvala avait perdu les commandes du championnat en terminant sixième malgré des freins en surchauffe et un moteur souffrant. En dépit du travail mené sur le système de refroidissement et le bloc moteur, sans oublier des essais sur les bancs au Japon, ces problèmes n’avaient pas été totalement résolus l’an dernier.

Cette saison, Tommi Mäkinen se veut plus confiant après la victoire de son leader Ott Tänak en Suède et des essais positifs menés dans le sud de l’Espagne avant d’affronter les pistes mexicaines.

« Nous avons travaillé vraiment dur, et en particulier sur le système de refroidissement », a-t-il confié. « La semaine dernière, nos essais en Espagne se sont bien passés. Nous nous sentons fin prêts, même si c’est toujours une épreuve difficile pour les équipes entre l’altitude et les températures. Nous avons beaucoup œuvré pour rendre notre voiture plus fiable et plus performante dans ces conditions. Après notre superbe victoire en Suède, l’équipe est confiante sur nos chances pour le Mexique. »

Avant le Mexique, Toyota occupe la tête du Championnat Constructeurs, tout comme Ott Tänak chez les pilotes, pour la première fois de sa carrière. Ses équipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke figurent en outre parmi les anciens vainqueurs du troisième rendez-vous de la saison.