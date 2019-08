Tidemand sera de retour en WRC au Rallye de Turquie

Pontus Tidemand sera de retour en WRC avec une Ford Fiesta World Rally Car sur le Rally Turkey, le mois prochain (12 - 15 septembre).

Le Suédois n’était plus réapparu depuis qu’il avait disputé pour M-Sport Ford le Rallye Monte-Carlo, qui ouvrait la saison en janvier, puis son rendez-vous à domicile en février. Il s’était classé 20e au Monte-Carlo, après des ennuis de suspension, et huitième en Suède.

Le champion 2017 du WRC 2, qui sera accompagné du copilote Ola Fløene, a déjà expérimenté les spéciales en terre de Turquie l’an dernier sur une Skoda Fabia, et sera en essais sur des routes similaires avec l’équipe avant la 11e des 14 manches de la saison.

“Je suis très excité d’être de retour en Championnat du Monde FIA des Rallyes et de retrouver l’équipe M-Sport. J’attendais cela depuis la fin du Rallye de Suède en février”, a déclaré Tidemand.

“Je suis pleinement concentré pour me préparer aussi parfaitement que possible, parce que je sais depuis l’année dernière que la Turquie est un rallye très dur – mais je suis prêt pour ce défi.”

“J’espère bien progresser durant le rallye et que je serai en mesure d’être plus compétitif, maintenant que j’ai un peu d’expérience.”

Le team principal Rich Millener s’est dit impatient de voir comment Tidemand s’en sortirait en Turquie.

“Il n’a pas eu beaucoup de chance en début d’année – sa position sur la route et quelques soucis techniques ont joué contre lui – mais si on prend tout cela en compte, ses débuts avaient été très solides et nous attendons avec un grand intérêt de voir ce qu’il peut faire sur terre.”

“Pontus est un pilote polyvalent, compétitif sur toutes les surfaces. Il a du talent et nous voulons le voir franchir un palier de plus dans sa carrière”, a-t-il ajouté.