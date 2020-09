Ticktum disqualifié de la course sprint, Ilott vainqueur

Ce matin, on avait vu le vainqueur Dan Ticktum arrêter sa DAMS dans les graviers à la fin de la course, et on a maintenant la confirmation : le Britannique a dû stopper sa monoplace car elle n’avait plus assez d’essence. La FIA a expliqué ne pas avoir pu extraire les 800 grammes d’essence obligatoires en fin de la course de la DAMS n° 2. En effet, il n’y avait que 50 grammes d’essence dans la voiture.

Par conséquent, Dan Ticktum a été disqualifié de la course sprint et la victoire revient à Callum Ilott, devant Christian Lundgaard et Mick Schumacher. Delétraz se classe du coup quatrième, toujours devant Shwartzman, Daruvala et Aitken. Le dernier point revient à Mazepin.

Au championnat, cela signifie que Callum Ilott compte dorénavant 6 points d’avance sur Mick Schumacher, et 9 sur Robert Shwartzman.