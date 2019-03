Tiago Monteiro reprend la compétition dès ce week-end

Le 23 mars, Tiago Monteiro prendra part à la première course du prestigieux championnat VLN qui se dispute intégralement sur le tracé historique du Nordschleife.

A deux semaines de l’ouverture du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCR, le pilote portugais aura ainsi l’occasion de retrouver la compétition de haut niveau et de reprendre ses marques sur le circuit le plus complexe et exigeant de la saison.

Longue de 4 heures, à mi-chemin entre course de vitesse et d’endurance, la course de VLN sera un véritable test physique pour Tiago qui a consacré l’année 2018 à sa convalescence et à son retour à la compétition.

« Je remercie Honda Allemagne et Fugel Motorsport pour cette fantastique opportunité. Je ne pouvais pas rêver mieux comme répétition avant le début du FIA WTCR, » a déclaré Tiago. « Avec Honda, nous préparons activement la saison, mais les essais, aussi intenses soient-ils, ne remplacent pas un week-end de compétition. Je vais ainsi pouvoir retrouver des automatismes et rentrer dans un rythme de course intense ainsi que reprendre mes marques sur le Nordschleife. »

Au Nordschleife, pour cette épreuve de 4 heures, Tiago fera équipe avec Dominik Fugel ainsi qu’avec l’un des spécialistes du circuit surnommé l’enfer vert, Markus Oestreich. « Fugel est une écurie très professionnelle qui me permettra d’évoluer dans un environnement compétitif et exigeant, au volant de la Honda Type R TCR, la même que je piloterai en WTCR. C’est exactement le genre de défi qu’il me faut relever à deux semaines de la première course de WTCR, à Marrakech, » conclut Tiago.