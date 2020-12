Thierry Neuville s’offre le shakedown à Monza

Le pilote belge s’est montré le plus rapide du shakedown brumeux de l’ACI Rally Monza ce jeudi matin.

Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) est l’un des pilotes de pointe les plus expérimentés à Monza, où il s’est classé deuxième à deux reprises de l’épreuve sur asphalte accueillant la finale du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Le Belge a su en faire bon usage sur le shakedown organisé sur le « Temple de la vitesse » puisqu’il s’est montré 2’’1 plus rapide que son équipier Ott Tänak (Hyundai i20 WRC) alors que Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) s’est classé troisième, 7/10e de seconde plus loin.

Si la neige tombée hier avait fondu, les routes restaient grasses alors que le brouillard enveloppait le circuit dans des températures proches de 0°C.

La spéciale retenue pour le shakedown mêlait l’asphalte du circuit à des voies de service plutôt techniques. Rapide d’entrée, Thierry Neuville a signé le temps de référence dans le premier de ses trois passages avec 4’’5 d’avance sur Sébastien Ogier.

« Ce sera un week-end intéressant », a confié le Belge. « La surface était vraiment glissante au shakedown, mais elle le sera encore plus durant le rallye. »

Les Toyota Yaris WRC de Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta prenaient les deuxième et troisième places dans le deuxième passage avant que Sébastien Ogier et Ott Tänak ne reprennent les devants dans la dernier run. Le duo du constructeur japonais complétait finalement le top cinq devant Gus Greensmith (M-Sport Ford Fiesta WRC).

« Je pense que l’on verra vite le défi que nous impose la météo », a affirmé Sébastien Ogier. « Ce n’est pas plus facile que d’habitude, car les sections boueuses sont piégeuses. »

Favori pour le titre, Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) a connu une matinée difficile. Le Gallois, qui compte quatorze points d’avance en tête du championnat, est parti en tête-à-queue dans une chicane située à 1,3 km du départ. Malgré un peu de carrosserie endommagée à l’arrière, il s’est finalement classé neuvième.

Retrouvez le top dix du shakedown ci-dessous.

1. Thierry NEUVILLE Hyundai i20 WRC 3’08’’7

2. Ott TÄNAK Hyundai i20 WRC +2’’1

3. Sébastien OGIER Toyota Yaris WRC +2’’8

4. Kalle ROVANPERÄ Toyota Yaris WRC +3’’7

5. Takamoto KATSUTA Toyota Yaris WRC +4’’1

6. Gus GREENSMITH Ford Fiesta WRC +4’’3

7. Ole Christian VEIBY Hyundai i20 WRC +4’’4

8. Dani SORDO Hyundai i20 WRC +6’’3

9. Elfyn EVANS Toyota Yaris WRC +6’’5

10. Teemu SUNINEN Ford Fiesta WRC +6’’7