ES16 - Meeke en forme

Gonflé à bloc, Kris Meeke a lancé de belle manière l’étape dominicale en signant un temps canon dans El Condór pour tenter de regagner sa place sur le podium du Xion Rally Argentina.

Durant la nuit, Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) avait reçu dix secondes de pénalité pour ne pas avoir suivi le roadbook samedi matin dans la spéciale Cuchilla Nevada - Characato.

L’analyse des caméras embarquées démontrait que le Britannique avait négocié un portail sur la droite, plutôt que sur la gauche comme indiqué, à l’endroit même où Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) avait hésité et endommagé sa direction contre l’un des piliers.

La pénalité reléguait alors Kris Meeke du troisième au cinquième rang à 7’’2 de Sébastien Ogier et 1’’2 de Dani Sordo (Hyundai i20 WRC). Son équipier Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) écopait de la même sanction.

Le pilote Toyota Gazoo Racing répliquait toutefois dès la première ascension d’El Condór en se montrant 6’’7 plus rapide que le Français. En reléguant Dani Sordo à 12’’7, il s’emparait ainsi de la quatrième place à seulement 5/10e du podium.

« Il reste un peu de travail à faire et à finir », confiait Kris Meeke. « Nous verrons bien ce qu’il va se passer, mais nous l’avons presque rattrapé. »

« J’ai vraiment du mal avec la voiture », répliquait Sébastien Ogier, loin d’être satisfait après avoir calé au départ. « Rien ne va, aucune adhérence, aucune traction… »

Toujours en tête, Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) bouclait la spéciale à 13’’4 du temps de Kris Meeke tout en conservant 36’’6 d’avance sur son équipier Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC).

« C’était très cassant et j’ai joué la prudence en assurant un bon rythme », expliquait le Belge. « Nous ferons pareil sur la suivante. »

Andreas Mikkelsen signait le deuxième meilleur temps entre Kris Meeke et Sébastien Ogier, ajoutant avec malice « avoir plus de rythme si le besoin s’en fait ressentir ».

Thierry Neuville s’impose en Argentine

Thierry Neuville augmente son avance en tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes grâce à sa deuxième victoire d’affilée cette saison au Xion Rally Argentina.

Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) s’est imposé avec 48’’4 d’avance sur son équipier Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC) et compte désormais quatorze points d’avance en tête du championnat après la cinquième des quatorze manches du calendrier.

Le Champion du Monde en titre Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) a arraché la troisième place dans la dernière spéciale pour 1’’4 face à Kris Meeke (Toyota Yaris WRC), victime d’une crevaison dans les cinq derniers kilomètres.

Thierry Neuville a remporté les cinq points bonus de la Wolf Power Stage. Andreas Mikkelsen et Sébastien Ogier en marquaient respectivement quatre et trois tandis que Kris Meeke et Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) s’emparaient des dernières unités en jeu.

Plus d’informations à suivre.