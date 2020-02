Sébastien Ogier et Elfyn Evans complètent le podium pour leurs débuts avec Toyota.

Thierry Neuville prend sa revanche au Rallye Monte-Carlo

Thierry Neuville a réalisé une superbe prestation dans la dernière étape du Rallye Monte-Carlo pour signer sa première victoire en Principauté, douze mois après s’être incliné de justesse dans l’arrivée la plus serrée de l’histoire de l’épreuve.

Au volant de sa Hyundai i20 WRC, le Belge signait le meilleur temps des quatre dernières spéciales tracées dans les montagnes surplombant Monaco pour passer de la troisième à la première place et prendre le maximum de points de jeu grâce à une Wolf Power Stage remportée pour seulement 16/1000e de seconde.

L’année dernière, Thierry Neuville avait été devancé de 2’’2 par Sébastien Ogier, mais le pilote Hyundai Motorsport prenait cette fois sa revanche en prenant l’ascendant sur le Français, puis sur Elfyn Evans, pour s’imposer avec une marge de 12’’6 en ouverture de la saison 2020 du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Derrière lui, Sébastien Ogier ravissait la deuxième place à Elfyn Evans dans le dernier test pour 1’’7. Les deux hommes effectuaient leur première apparition sous les couleurs Toyota Gazoo Racing.

« L’objectif était de remporter ce rallye et de prendre ma revanche », se satisfaisait Thierry Neuville. « Cela fait du bien. Nous nous battions pour cela depuis très longtemps. Le Rallye Monte-Carlo est l’une des épreuves les plus historiques et chaque pilote engagé en WRC veut s’y imposer au moins une fois. C’est désormais notre cas. »

Leader après la première étape disputée jeudi soir, Thierry Neuville avait ensuite vu Elfyn Evans et Sébastien Ogier s’échanger les commandes à plusieurs reprises jusqu’à samedi soir. Ne s’avouant jamais vaincu, Thierry Neuville reprenait l’avantage et terminait le week-end avec neuf scratches en seize spéciales.

S’il manquait une septième victoire consécutive sur l’épreuve, Sébastien Ogier se satisfaisait de ce podium dès son premier rallye au volant d’une Toyota Yaris WRC. En parallèle, Elfyn Evans ne parvenait pas à reproduire le rythme qui lui avait permis de prendre les rênes avant l’ultime étape.

Quatrième, Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) signait la 250e arrivée conséctive dans les points de M-Sport Ford, un record. Le Finlandais pointait à près de trois minutes d’Elfyn Evans et plus d’une minute devant Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC), auteur du meilleur résultat de sa carrière pour ses débuts avec Toyota en mondial.

Les deux hommes devançaient finalement Sébastien Loeb (Hyundai i20 WRC), sixième après une petite sortie de route et un mauvais choix de pneus l’obligeant à composer avec des gommes extrêmement usées.

Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) signait aussi sa meilleure performance en terminant septième devant Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), bien remonté après la casse de sa transmission dès la première nuit.

Respectivement vainqueurs en WRC3 et WRC2, Éric Camilli (Citroën C3 R5) et Mads Østberg (Citroën C3 R5) complétaient le top dix.

Le Championnat du Monde FIA des Rallyes se donne désormais rendez-vous sur la neige de Torsby (Suède) pour la deuxième étape du calendrier (13-16 février).