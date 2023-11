Interview - Théo Pourchaire, très heureux et fier de son titre

Par Camille Komaël 26 novembre 2023 - 19:30





Théo, félicitations à vous. Vous êtes le nouveau champion de Formule 2, ça sonne bien, non ?

C’est incroyable, je ne peux toujours pas y croire. Pour être honnête, je suis si fier de moi, si fier de mon équipe, si fier de tout le monde qui a travaillé avec moi, qui m’a aidé à parvenir à cet objectif. Je suis le nouveau champion de Formule 2, c’est fou à dire, c’est incroyable. Comme je l’ai dit, je suis super content, mais aussi super fatigué. C’est une saison très, très importante dans ma carrière, un titre important. Je suis champion, c’est fou.

Parlons du week-end maintenant. Tu es arrivé avec un avantage de 25 points sur ton rival, Frederik Vesti. Vendredi a été une journée très chargée pour toi, Formule 1 et Formule 2. Tu t’es qualifié 14è, comment t’es-tu préparé mentalement pour la bataille à venir ?

Ca n’a pas été des qualifications faciles vendredi. Malheureusement je n’ai pas très bien piloté, mais j’ai aussi eu un petit problème avec la voiture. On a eu une petite fuite d’eau sur la voiture et on a dû changer quelques pièces pour la course sprint. Je n’ai pas fait un super travail en qualifs, donc partir 14è pour les deux courses était vraiment stressant. Je savais que Fred était dans le top 10 et qu’il avait une chance de gagner la course sprint. Il a gagné beaucoup de courses sprints cette saison, donc je savais qu’en partant deuxième il allait gagner. J’étais sûr de ça ; j’espérais qu’Enzo gagne la course, ou quelqu’un d’autre, mais Fred avec la grille inversée est vraiment dur à battre. La course d’aujourd’hui était très, très, très stressante, genre très, très, très stressante, folle ! Je poussais vraiment fort tous les tours, mais je ne voulais pas faire d’erreurs. J’ai aussi défendu comme un dingue sur Fred. J’avais besoin de faire ça pour lui faire perdre un peu de temps. De manière générale, j’ai très bien piloté dans les deux courses. Très bonne voiture de l’équipe et on l’a fait.

Tu es le plus jeune poleman et le plus jeune vainqueur en Formule 2. Deuxième meilleur rookie en 2021 derrière Oscar Piastri, vice-champion en 2022, et maintenant champion en 2023. Tu as toujours eu un rôle aux avant-postes ici, comment tu résumerais ta carrière en Formule 2 ?

Je pense que j’ai fait du mieux que j’ai pu pendant ces trois années en Formule 2. Comme vous l’avez dit, je suis le plus jeune poleman, le plus jeune vainqueur, j’ai gagné à Monaco. J’ai fait de mon mieux. Bien sûr, je me suis blessé en 2021, à la mi-saison. Je n’ai manqué aucune course, mais je me suis blessé au radius à Bakou, donc c’était difficile de courir à Silverstone. J’ai été un peu malchanceux dans mes deux premières saisons, surtout la deuxième où il y a eu beaucoup de problèmes sur la voiture, mais j’ai aussi fait beaucoup d’erreurs. Ce n’était pas une saison facile l’an dernier, j’ai quand même terminé vice-champion, cette année je voulais gagner le championnat. J’ai travaillé vraiment dur cet hiver. ART Grand Prix a fait un effort incroyable de m’avoir dans leur équipe. Pareil pour la Sauber Academy, sans eux je ne serais pas là, j’aurais seulement été un pilote de réserve. Ils me font confiance, je leur fais confiance bien sûr, et on l’a fait ensemble donc c’est incroyable.

Dis-nous en un peu plus sur cette saison, est-ce qu’il y a un week-end en particulier qui ressort ?

Oui bien sûr y en a quelques uns, Bahreïn c’était fou. J’étais prêt, tellement prêt, pour Bahreïn, c’est une de mes pistes préférées. Les qualifications étaient folles, j’étais vraiment rapide en course, la course principale surtout, le départ était parfait et j’ai gagné la course. C’était presque le week-end parfait. Beaucoup de hauts et de bas cette saison, seulement une victoire mais beaucoup de constance, avec deux poles et dix podiums. Beaucoup d’arrivées dans les points, c’est le plus important. Le week-end à Spa, c’était aussi vraiment important de reprendre la tête du championnat après la pause estivale. Mentalement, c’était vraiment important et à partir de ce moment je savais que j’avais presque le contrôle du championnat. C’est toujours plus facile d’être premier et de contrôler l’écart avec le deuxième, plutôt que de courir après le gars qui mène le championnat. Spa était également un week-end important.

ART est l’équipe championne cette année, quel rôle tiennent-ils dans ton succès ?

Vraiment important, vraiment, vraiment important. C’est quatre années de ma vie avec eux. C’est la fin d’une super aventure. Vice champion de Formule 3, vice-champion de Formule 2, champion de Formule 2, plus jeune pilote à avoir gagné en F2 avec eux. On a fait un super boulot. On n’avait pas gagné de titres avant aujourd’hui et tout le monde était prêt à gagner. Ils voulaient tous que je gagne ce titre, le titre de l’équipe et le championnat des rookies. On a tout gagné cette saison, c’est une super, super fin à une belle histoire entre nous. Comme je l’ai dit à la radio, je ne les oublierai jamais, ils sont à jamais dans mon cœur - je les aime.