Tests de Sakhir, J3 : Drugovich termine en tête

Felipe Drugovich a réalisé le meilleur temps de cette dernière journée d’essais à Bahreïn. Il a signé son chrono de 1.44.911 le matin, puisque la session de l’après-midi a été annulée à cause d’une tempête de sable et de la faible visibilité. Les équipes se sont concentrées ce matin sur les longs relais afin de boucler leurs préparations pour la première course de la saison.

Les pilotes MP Motorsport ont fini aux deux premières places, Drugovich devançant Novalak de près d’une seconde, mais ce sont aussi deux des trois pilotes à avoir le moins tourné, bouclant moins de 30 tours. Jüri Vips a en revanche effectué 50 tours et se place en troisième position, devant les deux Carlin de Lawson et Sargeant.

Roy Nissany termine cette matinée en sixième position, suivi par Dennis Hauger et Théo Pourchaire. Le Français a réalisé 56 tours du circuit de Bahreïn et est le pilote qui a le plus roulé ce matin. Jack Doohan et Ayumu Iwasa complètent le top 10, ce dernier ayant causé le seul drapeau rouge de cette séance en s’arrêtant au virage 8.

Chronos du matin :

1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.911 24

2 Clément Novalak MP Motorsport 1:45.883 22

3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:45.978 50

4 Liam Lawson Carlin 1:46.114 46

5 Logan Sargeant Carlin 1:46.761 45

6 Roy Nissany DAMS 1:46.791 50

7 Dennis Hauger PREMA Racing 1:46.979 49

8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.235 56

9 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:47.377 47

10 Ayumu Iwasa DAMS 1:47.465 45

11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:47.498 42

12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:47.590 54

13 Ralph Boschung Campos Racing 1:47.800 46

14 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:47.944 43

15 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:47.992 48

16 Marino Sato Virtuosi Racing 1:48.346 53

17 Calan Williams Trident 1:48.456 40

18 Olli Caldwell Campos Racing 1:48.805 46

19 Richard Verschoor Trident 1:48.807 39

20 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:49.084 32

21 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:49.519 19

22 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:49.839 32