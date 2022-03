Tests de Sakhir, J2 : Lawson domine l’après-midi

Liam Lawson est le premier pilote à passer sous la minute 42 sur un tour lors de ces essais d’avant-saison à Bahreïn. Quelques équipes ont choisi de mener des simulations de qualifications l’après-midi, mais seul le Néo-Zélandais de Carlin est parvenu à tourner en 1.41, quasiment cinq dixièmes devant Boschung et Pourchaire, tous deux avec le même chrono.

MATIN

Après une première journée difficile hier pour Jüri Vips (trois drapeaux rouges), l’Estonien a pu avoir une matinée de travail productive où il a pu enchaîner les longs relais, comme ses concurrents. Vips termine la matinée en tête, étant le seul pilote sous la minute 47 sur un tour.

Le classement est resté quasiment le même toute la matinée, et six pilotes ont effectué plus de 40 tours, dont quatre du top 10 : Enzo Fittipaldi, Calan Williams, Logan Sargeant et Frederik Vesti.

Il y a eu trois drapeaux rouges lors de cette session : Amaury Cordeel en a causé à lui seul deux, d’abord au virage 8, puis au virage 7. Le troisième arrêt a eu lieu quand la DAMS d’Iwasa s’est arrêtée au virage 2. Au classement final, derrière Vips on retrouve Verschoor, puis les deux Charouz de Bölükbaşı et Fittipaldi. Jake Hughes se classe cinquième, devant Boschung, Williams et Sargeant. Vesti et Hauger concluent ce top 10.

APRES-MIDI

Plusieurs pilotes ont chaussé des pneus neufs lors de cet après-midi, afin de réaliser des tours rapides, mais la séance a été interrompue dès son entame par Marcus Armstrong, qui a touché les barrières au virage 8. Au drapeau vert, Felipe Drugovich s’empare du meilleur chrono en 1.42.907, mais Sargeant va largement améliorer pour placer sa Carlin en haut de la feuille des temps, en 1.42.144, un dixième devant son coéquipier Lawson.

Brièvement, Boschung a réussi à se hisser en première position, mais bien vite Lawson a repris le meilleur temps, cette fois de manière définitive en frappant un grand coup en passant sous la barre de la minute 42 sur un tour, pour la première fois cette semaine.

Lawson intouchable, on retrouve ex-aequo en deuxième position Boschung et Pourchaire. Sargeant et Doohan suivent de près, et les chronos sont décidément serrés, puisque Sato et Vesti signent eux aussi un chrono identique en sixième et septième place. Drugovich, Daruvala et Verschoor terminent également dans le top 10 tandis que Cem Bölükbaşı a réalisé le plus de tours cet après-midi (34).

La dernière journée d’essais de cette semaine aura lieu demain.

Chronos du matin :

1 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:46.705 23 tours

2 Richard Verschoor Trident 1:47.231 22

3 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:47.688 33

4 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:48.899 41

5 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:48.909 34

6 Ralph Boschung Campos Racing 1:48.911 32

7 Calan Williams Trident 1:48.940 43

8 Logan Sargeant Carlin 1:49.218 45

9 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:49.326 40

10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:49.409 37

11 Liam Lawson Carlin 1:49.438 43

12 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:49.442 39

13 Marino Sato Virtuosi Racing 1:49.595 31

14 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:49.758 37

15 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:49.832 40

16 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:49.870 39

17 Roy Nissany DAMS 1:49.911 37

18 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:50.033 21

19 Olli Caldwell Campos Racing 1:50.035 34

20 Ayumu Iwasa DAMS 1:50.202 16

21 Clément Novalak MP Motorsport 1:50.214 35

22 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:50.531 10

Chronos de l’après-midi :

1 Liam Lawson Carlin 1:41.623 20 tours

2 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.096 20

3 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:42.096 25

4 Logan Sargeant Carlin 1:42.133 26

5 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:42.144 22

6 Marino Sato Virtuosi Racing 1:42.174 25

7 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:42.174 26

8 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:42.273 25

9 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:42.286 20

10 Richard Verschoor Trident 1:42.297 30

11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:42.483 27

12 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:42.562 30

13 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.565 26

14 Dennis Hauger PREMA Racing 1:42.612 20

15 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:42.729 34

16 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:42.739 23

17 Clément Novalak MP Motorsport 1:42.991 23

18 Calan Williams Trident 1:43.000 28

19 Roy Nissany DAMS 1:43.083 26

20 Ayumu Iwasa DAMS 1:43.284 28

21 Olli Caldwell Campos Racing 1:43.654 22

22 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:57.854 2