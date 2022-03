Tests de Sakhir, J1 : Daruvala signe le meilleur temps du 1er jour

Equipe championne en titre et ayant placé ses deux pilotes aux deux premières places du championnat l’an passé, PREMA se place dès début 2022 en tête des essais hivernaux, grâce au meilleur chrono de Jehan Daruvala. L’Indien a signé son meilleur chrono lors des conditions plus fraîches de la soirée, cinq dixièmes devant Calan Williams et son coéquipier de chez PREMA, Dennis Hauger.

MATIN

Après une mise en route en douceur, les chronos ont commencé à tomber avec d’abord Logan Sargeant, devant Sato et Armstrong. Trois drapeaux rouges sont venus interrompre la session, dont deux causés par la Hitech de Jüri Vips, et un par Caldwell. Aux alentours de la mi-séance, Lawson s’empare du meilleur temps en 1.44.522 et personne ne viendra lui prendre du reste de la matinée.

Pour son retour chez MP Motorsport après une saison chez Virtuosi, Drugovich se place en deuxième position, devant Sargeant et Daruvala. Jack Doohan se classe cinquième, suivi de son coéquipier Marino Sato. Quatre pilotes expérimentés complètent ce top 10 : Armstrong, Hughes, Pourchaire et Boschung. Les débutants Iwasa et Cem Bölükbaşı ont complété le plus de tours, 26 chacun.

APRES-MIDI

C’est Felipe Drugovich qui place sa MP Motorsport en haut de la feuille des temps en ce début de session de fin d’après-midi, en 1.43.831, battant donc déjà le meilleur chrono du matin. Jüri Vips est décidément malheureux et cause un troisième drapeau rouge aujourd’hui, tandis que Bölükbaşı est également à l’origine d’une interruption de la session.

Après ces drapeaux rouges, Lawson reprend le meilleur temps, malgré une amélioration de Drugovich. Mais c’est dans la deuxième partie de la séance que le classement va changer, et les chronos encore plus s’améliorer. Jehan Daruvala signe ainsi le meilleur chrono de la journée en 1.42.074. Son jeune coéquipier Dennis Hauger est troisième, et seul un surprenant Calan Williams sépare les deux PREMA.

Lawson termine finalement quatrième devant Sargeant et Drugovich. Armstrong est septième, Enzo Fittipaldi huitième. Vips a pu tourner après son drapeau rouge et se classe neuvième, devant Nissany.

Demain jeudi aura lieu la deuxième journée de ces essais.

Matin :

1 Liam Lawson Carlin 1:44.522 22 tours

2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.910 25

3 Logan Sargeant Carlin 1:45.010 22

4 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:45.103 23

5 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:45.182 21

6 Marino Sato Virtuosi Racing 1:45.204 23

7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:45.363 12

8 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:45.424 19

9 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:45.451 16

10 Ralph Boschung Campos Racing 1:45.522 20

11 Clément Novalak MP Motorsport 1:45.606 22

12 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:45.617 9

13 Dennis Hauger PREMA Racing 1:45.783 21

14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:45.824 21

15 Ayumu Iwasa DAMS 1:45.996 26

16 Olli Caldwell Campos Racing 1:46.002 16

17 Roy Nissany DAMS 1:46.037 22

18 Richard Verschoor Trident 1:46.565 14

19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:46.576 20

20 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:47.425 26

21 Jüri Vips Hitech Grand Prix 2:02.518 5

22 Calan Williams Trident 2:05.945 4

Après-midi

1 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:42.074 25 tours

2 Calan Williams Trident 1:42.590 31

3 Dennis Hauger PREMA Racing 1:42.590 25

4 Liam Lawson Carlin 1:43.478 31

5 Logan Sargeant Carlin 1:43.483 31

6 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:43.590 31

7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:43.590 37

8 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:43.946 33

9 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:43.946 15

10 Roy Nissany DAMS 1:44.003 30

11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:44.132 32

12 Ralph Boschung Campos Racing 1:44.156 38

13 Marino Sato Virtuosi Racing 1:44.212 27

14 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:44.271 25

15 Ayumu Iwasa DAMS 1:44.289 27

16 Olli Caldwell Campos Racing 1:44.443 34

17 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:44.457 34

18 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:44.498 28

19 Clément Novalak MP Motorsport 1:44.539 30

20 Richard Verschoor Trident 1:44.778 23

21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:45.644 13

22 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:48.637 10