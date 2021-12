Test de Circuit Superstars : un jeu vidéo original et amusant

Loin des grosses productions du jeu vidéo dans le domaine de la course automobile et du sport, il existe parfois quelques titres qui savent surprendre, et qui s’imposent comme des références alors qu’on ne les attendait pas.

C’est le cas de Circuit Superstars, un jeu indépendant développé par Original Fire Games, et édité par Square Enix. D’abord sorti sur PC dans le courant de l’année 2021, il est arrivé sur consoles dans l’automne.

Il s’agit d’un jeu en vue du dessus, à l’image de la franchise Micro-Machines, qui avait fait un carton à l’époque sur la PlayStation de première génération. Depuis, les jeux avec cet angle n’avaient pas eu un grand succès.

C’est un point de vue que l’on retrouve dans les jeux de gestion comme Motorsport Manager, mais il n’était plus utilisé sur les jeux de course. Circuit Superstars le remet au goût du jour de la meilleure des manières.

Pas de licence, mais la passion de la course

Ce jeu permet de jouer avec de nombreux véhicules de course issus de nombreuses ères du sport automobile. On retrouve notamment des voitures de F1 modernes, mais aussi des F1 des années 80 et des Formule 1 des années 60.

Il existe aussi un prototype d’endurance qui n’est pas sans rappeler l’Audi R8, une polo de World RallyCross, une Porsche 911 RSR de GT, mais aussi un camion de course, un truck de Stadium Super Trucks, une Caterham Seven, une Abarth 500 ou encore une Chevrolet Camaro des années 60.

Du côté des circuits, les pistes reprennent parfois des morceaux de tracés existants, à l’image de Rennvoort, qui n’est pas sans rappeler Zandvoort. Faenza, quant à lui, est une version simplifiée d’Imola. Par ailleurs, certains circuits proposent des obstacles ou changements de surface, puisqu’ils s’adaptent à diverses catégories.

Le jeu propose des tournois, des courses libres et des modes championnats, de 1 à 12 joueurs, en local ou en multijoueur. Le multijoueur se fait aussi via un écran partagé qui rend le jeu convivial.

Le pilotage est plutôt simpliste de prime abord, mais le gameplay s’affine à mesure que l’on expérimente le jeu. On se retrouve rapidement à optimiser les trajectoires et à adapter la manière de jouer au véhicule que l’on conduit.

Facile à prendre en main, ce Circuit Superstars s’avère bien plus complexe et intéressant lorsque l’on s’y plonge. Et le multijoueur le rend d’autant plus sympathique. Une très bonne surprise qui se propose en plus à un prix raisonnable.

Circuit Superstars

Original Fire Games / Square Enix

PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS4

Disponible en téléchargement à partir de 19,99 €

Sortie le 5 mars 2021 sur PC, le 12 octobre 2021 sur consoles