Tänak s’impose en Grande-Bretagne

ES18-19 : Ott garde le contrôle

L’Estonien a rapidement calmé les ardeurs qu’aurait pu avoir le pilote Hyundai de réduire son retard qui se montait à 11 secondes, samedi soir, en étant le plus rapide dans les 10,41 km de la spéciale d’Alwen avec sa Toyota Yaris.

Il a poursuivi avec le troisième chrono dans Brenig pour revenir au parc d’assistance de Llandudno avec une avance de 10’’9 après la boucle matinale, la spéciale sur asphalte le long des falaises de Grant Orme ayant été annulée pour raison de sécurité.

Une mer très agitée a en effet empêché les organisateurs de déployer des plongeurs dans le bateau de secours placé en dessous des énormes falaises.

“Je me concentre juste sur l’objectif de finir le rallye. Bien sûr, on doit maintenir le rythme, mais le ressenti est bon dans la voiture – alors je suis confiant”, a déclaré Tänak.

Neuville s’est classé deuxième des deux spéciales avec sa Hyundai i20, portant son avance sur Sébastien Ogier à 13’’3. Le pilote Citroën semble avoir accepté le fait que finir troisième est ce qu’il peut espérer de mieux.

“Essayons de finir aussi vite qu’on le peut, mais le rythme n’est pas génial pour le moment”, a dit le Français qui devance lui-même Kris Meeke de 7’’8.

L’intérêt principal de ces spéciales a été la lutte pour la cinquième place entre Elfyn Evans et Andreas Mikkelsen, qui n’étaient séparés que par 4’’5 hier soir.

Evans a dégainé le plus vite, signant le meilleur chrono dans Alwen avec sa Ford Fiesta pour reprendre 1’’5 à son rival. Il a ensuite gagné Brenig également, se montrant 4’’6 plus rapide que le Norvégien et le passant pour 1’’6 tout en pointant désormais à 17’’5 de Meeke.

Le Gallois a ainsi subtilisé potentiellement quelques points à Hyundai dans sa lutte avec Toyota Gazoo Racing au championnat des constructeurs.

Avec l’annulation de Great Oreme, ne restent plus qu’un second passage dans Alwen puis Brenig avant l’arrivée du rallye, cet après-midi à Llandudno.

Après ES22 : Tänak s’impose en Grande-Bretagne

Ott Tänak a remporté en Grande-Bretagne sa cinquième victoire en sept manches du Championnat du Monde FIA des Rallyes, dimanche après-midi, faisant un grand pas vers un premier titre mondial.

Au volant de sa Toyota Yaris, l’Estonien a gagné le Wales Rally GB pour 10’’9 et porté son avance à 28 points alors qu’un maximum de 60 reste disponible sur les deux derniers rendez-vous.

Thierry Neuville s’est classé deuxième sur une Hyundai i20, le champion en titre Sébastien Ogier prenant la troisième place, 12’’9 plus loin, avec sa Citroën C3. Les espoirs du Français de s’adjuger un septième titre consécutif semblent de plus en plus minces.

Tänak a aussi remporté la Wolf Power Stage pour empocher cinq points de bonus. Ogier et son coéquipier Esapekka Lappi en ont pris quatre et trois respectivement avec les deuxième et troisième chronos, Elfyn Evans deux grâce à son quatrième temps avec une Ford Fiesta. Le dernier de ces points de bonus est revenu à Neuville.

Plus d’informations à suivre.