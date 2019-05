ES13 : Loeb menace la position d’Ogier

Sébastien Loeb a mis le champion du monde sous une forte pression à la seconde place dans la spéciale d’ouverture du dimanche matin au Copec Rally Chile.

Loeb a été 4’’0 plus rapide que son compatriote dans cette spéciale humide, glissante et brumeuse de Bio Bió. Il a réduit l’écart entre le duo à seulement 1’’1 avec encore trois spéciales restantes sur cette sixième manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

L’entrée en matière de cette troisième et dernière étape a été exigeante pour tous, et Loeb, pilotant une Hyundai i20 pour la première fois sur terre au Chili, a dit qu’il ne s’était pas senti très à l’aise.

“Pas une spéciale parfaite pour moi. Le grip changeait tout le temps, trouver un rythme était difficile et je n’étais pas à 100% en confiance. J’ai fait quelques erreurs. C’était difficile de faire une spéciale parfaite dans ces conditions”,a-t-il expliqué.

Ogier a semblé impuissant face à Loeb. “Je ne peux pas faire plus. J’ai essayé du mieux que je pouvais. Je donne tout ce que j’ai et on verra ce qu’il se passe”, a dit le pilote de la Citroën C3.

Le leader du rallye, Ott Tänak, a fini sixième avec sa Toyota Yaris, son avantage passant légèrement sous la minute, à 29’’8.

“Ça n’a pas été facile, il y avait beaucoup de boue, c’était assez glissant et brumeux au début. C’est une matinée difficile et j’espère que ce sera mieux après”, a dit l’Estonien, qui vise une seconde victoire cette saison.

Kris Meeke a gagné la spéciale en devançant de 0’’4 l’autre pilote Toyota Gazoo qu’est Jari-Matti Latvala. Cela a permis au Britannique de se rapprocher à 3’’3 du neuvième au général, Mads Østberg, après son tonneau de samedi matin.

Après ES16 : Tänak s’impose au Rallye du Chili

Ott Tänak s’est assuré sa seconde victoire de la saison en Championnat du Monde FIA des Rallyes, dimanche après-midi, pour la première édition du Copec Rally Chile.

Plus d’informations à suivre.