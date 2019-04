Tänak le plus rapide du shakedown argentin

Jeudi après-midi, Ott Tänak a signé le meilleur temps du shakedown du Xion Rally Argentina. Les concurrents y ont découvert les conditions éprouvantes qu’ils devront affronter ce week-end.

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) se montrait le plus rapide sur les 4,25 kilomètres reliant Villa Carlos Paz à Cabalango pour devancer Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) et Kris Meeke (Toyota Yaris WRC), tous deux à 7/10e de seconde de l’Estonien.

Après les averses de ces derniers jours, les concurrents s’apprêtent à vivre un véritable bain de boue. Outre les gués bien remplis, Ott Tänak ne se fait guère d’illusions sur la difficulté de la cinquième manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

« Le premier passage n’était pas mauvais », a-t-il expliqué. « L’adhérence était assez bonne et il n’y avait de la boue que sur quelques passages. Après cela, la route était détruite. Il fallait surtout finir les trois runs sans endommager la voiture. Nous nous attendons à vivre la même chose demain. Nous devons trouver quels sont les endroits où nous pouvons être surpris. La première étape s’annonce incroyablement dure avec un mélange de sable, de boue et plusieurs passages de gués à haute vitesse. »

Les quatre hommes de tête ont tous signé leur meilleur temps dans le premier de leurs trois passages. Au fil du shakedown, les conditions sont devenues de plus en plus glissantes et seul Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) parvenait à améliorer dans son troisième tentative.

Quatrième à une demi-seconde du trio de tête, Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) devançait le Finlandais et Dani Sordo (Hyundai i20 WRC).

Les temps du top 10 :

1. Ott Tänak Toyota Yaris WRC 2’34’’9

2. Thierry Neuville Hyundai i20 WRC +0’’7

2. Kris Meeke Toyota Yaris WRC +0’’7

4. Sébastien Ogier Citroën C3 WRC +1’’2

5. Teemu Suninen Ford Fiesta WRC +1’’5

6. Dani Sordo Hyundai i20 WRC +2’’4

7. Esapekka Lappi Citroën C3 WRC +2’’8

8. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris WRC +3’’4

8. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 WRC +3’’4

10. Elfyn Evans Ford Fiesta WRC +3’’6