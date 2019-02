Tänak en avait encore sous le pied

Ott Tänak indique qu’il n’a pas eu à sortir la grosse attaque pour remporter le Rallye de Suède.

Vainqueur dimanche dernier avec 53’’7 d’avance, l’Estonien s’est emparé de la tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes pour la première fois de sa carrière. Envoyant un message fort à ses concurrents sur le potentiel de sa Toyota Yaris WRC, il a en outre renforcé son statut de favori pour le titre aux yeux de nombreux observateurs.

Ott Tänak avait pris les commandes peu après le départ de l’épreuve avant que les conditions de route ne lui jouent des tours et le fassent rétrograder au classement. De retour en tête samedi matin, le pilote Toyota Gazoo Racing a rapidement pu gérer au fil des erreurs de ses adversaires.

Cerise sur le gâteau, il remportait le maximum de points en jeu en signant le meilleur temps de la Wolf Power Stage de Torsby pour inscrire trente unités sur le deuxième rendez-vous de la saison.

« Je ne pense pas que nous ayons attaqué ou dépassé les limites », assure-t-il. « Sur la Power Stage, nous avons essayé d’être propres, mais nous étions plus ou moins dans les limites du raisonnable. Normalement, on se bat pour aller chercher les derniers dixièmes de secondes. Là, nous étions à l’aise dès samedi matin. Nous avons fait de notre mieux pour l’emporter en prenant un minimum de risque. L’alchimie était bonne et tout s’est bien passé. C’était même un peu ennuyant parfois parce que nous n’avions pas à nous battre ! »

Avec sa victoire et la sixième place de Kris Meeke, Toyota Gazoo Racing a également pris la tête du Championnat Constructeurs pour un point. De quoi mener Tommi Mäkinen, son directeur d’équipe, à tirer une comparaison entre l’état d’esprit de son leader et le sien lors de ses quatre titres consécutifs entre 1996 et 1999.

« Ott a dominé le week-end de la tête et des épaules », s’émervaillait-il. « Il a donné une véritable leçon dans ces conditions difficiles. Il est vraiment fort en ce moment et quand je le regarde, je me vois il y a vingt ans quand je me dévouais à la quête du titre mondial. »