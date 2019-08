Tänak aurait ’accepté d’être deuxième’

Ott Tänak était prêt à se contenter de la deuxième place dans l’intense duel l’opposant à son rival Thierry Neuville le week-end dernier en Allemagne.

L’Estonien et le Belge s’étaient échangés les commandes de l’ADAC Rallye Deutschland tout au long du vendredi matin et, bien que le premier prenne finalement l’avantage, il n’était pas en mesure de s’échapper face à l’obstination de son adversaire.

Leur combat prenait toutefois fin samedi après-midi lorsque Thierry Neuville s’arrêtait pour changer une roue crevée sur sa Hyundai i20 WRC, laissant ainsi Ott Tänak s’envoler vers une troisième victoire consécutive en Allemagne.

Avant le départ, le pilote Toyota Gazoo Racing s’était donné un objectif, celui d’éviter les problèmes face aux forts risques de crevaisons. À l’arrivée, l’Estonien glissait qu’il aurait tout aussi bien pu se contenter de la deuxième place dans sa quête d’un premier titre mondial.

« Vendredi, nous étions normalement un ou deux dixièmes plus rapides que Thierry, mais c’était l’inverse samedi puisqu’il était un peu plus rapide que moi », confiait le vainqueur après le podium. « Cela s’annonçait difficile, donc je dois dire que j’aurais accepté la deuxième place si nous avions continué sur le même rythme. J’ai bien entendu essayé d’être au plus près de mes limites sans commettre d’erreur et nous avons finalement réussi à gagner. »

Grâce à sa victoire, Ott Tänak a accru son avance en tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes à trente-trois points face à Thierry Neuville. L’Estonien a aussi promis d’aborder le Rally Turkey (12-15 septembre), où il s’est imposé l’an passé, de la même manière.

« La Turquie est clairement l’épreuve la plus difficile de l’année », expliquait-il. « C’était un peu notre point faible la saison dernière. Nous n’étions pas vraiment performants, plutôt lents même, mais nous avions mené une course intelligente pour réaliser le doublé. Nous avons travaillé très dur cette année pour afficher de meilleures performances. Notre équipe a redoublé d’efforts pour préparer ce rallye compliqué. Je sais toutefois que cette manche demandera peut-être la même approche qu’ici : être régulier et éviter toute crevaison. »