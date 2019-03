Suninen veut revenir aux avant-postes

Un temps leader en Suède le mois dernier, Teemu Suninen espère trouver le même rythme sur la terre du Rally Guanajuato Mexico cette semaine (8-10 mars).

En Suède, le pilote M-Sport Ford World Rally Team a fait sensation en remportant deux spéciales dans la première journée pour prendre les commandes d’une manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes pour la première fois de sa carrière.

Malgré deux incidents lui coûtant la tête, Rich Millener, son directeur d’équipe, s’est étendu sur la prestation « pleine de maturité » du Finlandais.

Cette semaine, les forêts suédoises recouvertes de neige laissent toutefois place aux montagnes poussiéreuses et rocailleuses du Mexique, mais Teemu Suninen est déterminé à poursuivre sur sa lancée.

« Ce serait bien de poursuivre nos belles performances même si le Mexique et la Suède sont deux rallyes totalement différents », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si nous pourrons nous battre avec les cadors, mais nous travaillons vraiment dur et l’équipe a beaucoup œuvré sur le développement de la Fiesta. Cela s’est vu en Suède et j’espère que ce sera également le cas au Mexique. »

Teemu Suninen a déjà pris deux fois le départ du Rallye du Mexique, où il s’est notamment imposé en WRC 2 lors de l’édition 2016. Il s’est réacclimaté avec les réglages terre de la Fiesta lors de deux jours d’essais de préparation dans les collines au nord de Barcelone.

« Nous avons piloté une journée en Espagne la semaine dernière. Les températures n’étaient pas très représentatives de celles qui nous attendent au Mexique, mais c’était l’occasion parfaite pour retrouver les sensations de la voiture en altitude et sur terre. Le bilan était vraiment positif, même s’il y a toujours une inconnue par rapport au travail fait par nos adversaires. Comme avant la Suède, notre rythme était bon et nous avons la performance pour jouer devant. »

Quinzième du Championnat Pilotes, Teemu Suninen devrait profiter d’une trajectoire propre et balayée lors de la première étape vendredi, mais le Finlandais est aussi conscient des inconvénients inhérents à cette position.

« Je vais partir plus tard, mais ce n’est pas toujours une bonne chose comme beaucoup de pierres peuvent être ramenées sur la trajectoire », a-t-il expliqué. « La clé sera de piloter proprement et d’être régulier tout en étant rapide. »