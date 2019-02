Suède, ES1 : Thierry Neuville, premier leader du rallye

Jeudi soir, Thierry Neuville a pris la tête du Rally Sweden en signant le meilleur temps lors des duels ouvrant l’épreuve à Karlstad.

Dans le face à face le plus rapide de la soirée, Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) prenait l’ascendant sur le Champion du Monde en titre Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). Le Belge bouclait ses tours d’hippodrome avec 8/10e d’avance sur le Français, lui aussi plus rapide que tous les autres concurrents sur la piste recouverte de neige et de glace.

Déjà l’homme le plus rapide du shakedown disputé dans la matinée, le pilote Hyundai avait pourtant des souvenirs mitigés de cette super spéciale où il avait perdu la tête de l’épreuve il y a deux ans et misé sur la prudence il y a douze mois pour assurer la victoire.

« Nous savons comment gagner le rallye, mais aussi comment le perdre dans cette spéciale », confiait-il à l’arrivée. « Ce week-end sera piégeux. Nous espérons de bonnes conditions demain matin, car je me sens bien au volant et c’est le plus important. »

Troisième, Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC) pointait à 3/10e de Sébastien Ogier après avoir battu Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) pour 8/10e. L’Estonien prenait toutefois la quatrième position de la spéciale.

Désormais le pilote le plus expérimenté de l’histoire du Championnat du Monde FIA des Rallyes avec 197 départs à son actif, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) se classait cinquième en devançant son compatriote Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) de 7/10e. Il reconnaissait également son soulagement d’être à l’arrivée sans incident : « Il y avait un peu de pression. Nous devions être performants et rallier l’arrivée. Maintenant que c’est fait, je peux me relâcher et me concentrer sur les choses sérieuses.

Le dernier duel opposait deux légendes de la discipline, Sébastien Loeb (Hyundai i20 WRC) et Marcus Grönholm (Toyota Yaris WRC), ce dernier faisant une pige sur son rallye préféré du calendrier neuf ans après son dernier départ dans l’élite... Avant de s’imposer face à son ancien rival pour prendre la huitième position !

La plus longue étape du rallye aura lieu vendredi avec sept spéciales en forêt couvrant 137,41 kilomètres chronométrés. Toutes les spéciales sauf la dernière auront lieu en Norvège, de l’autre côté de la frontière.