Styrie, Qualifications : Première pole pour Tsunoda !

La séance de ce matin en essais libres a été marquée par deux sorties de piste : Armstrong a réalisé un gros tête à queue, pendant que dans le même temps Mick Schumacher terminait dans les graviers. Côté chronos, comme la semaine dernière c’est le jeune protégé de Red Bull Tsunoda qui a signé le meilleur temps, devant Mazepin et Daruvala.

La séance de qualifications débute par un temps chaud, avec 31 °C dans l’air et une piste à 43 °C. Presque toutes les voitures sortent immédiatement des stands, sauf les deux PREMA qui optent pour une stratégie différente. Tsunoda est d’abord le plus rapide, avant que Zhou - le poleman de la semaine dernière sur ce même tracé - ne le déloge de la première place. Mais le Japonais récupère la pole provisoire peu après. Les PREMA se décident à sortir alors que leurs concurrents au contraire retournent aux stands chausser des gommes neuves. Si Shwartzman parvient à se hisser au cinquième rang, dans le rythme des leaders, Schumacher est plus en difficulté et ne parvient qu’à signer le 12è chrono. Eux aussi reprennent ensuite le chemin de la voie des stands pour se préparer au sprint final.

Alors qu’une seconde seulement sépare les 19 premiers pilotes au classement (de Tsunoda à Markelov), la lutte pour la pole s’annonce serrée dans ces cinq dernières minutes de la séance. Lors de leur premier tour lancé, les pilotes parviennent à améliorer un ou deux de leurs secteurs, mais difficilement les trois à cause du fort trafic en piste : il y a donc peu d’amélioration significative de chronos. Tsunoda voit un de ses temps annulé car il est sorti trop large des limites de la piste, mais il ne s’agit pas de son meilleur chrono, donc tout va bien pour le pilote Carlin.

Zhou signe le meilleur chrono dans le premier secteur, mais est gêné dans le deuxième secteur et doit relâcher son effort. Au final, personne ne parviendra à améliorer suffisamment pour passer devant Tsunoda, et ce dernier signe donc sa toute première pole, lors de sa deuxième séance de qualifications en F2 ! Il devance Zhou et Ilott, qui nous ont déjà offert un beau spectacle la semaine dernière. Ghiotto est quatrième devant Aitken, Shwartzman et Daruvala. Lundgaard s’élancera depuis la huitième place tandis que Schumacher et Drugovich complètent le top 10.