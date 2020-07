Styrie, Course 2 : Lundgaard se promène en Autriche

Après la pluie d’hier, le soleil est revenu sur le circuit de Spielberg ce matin et la piste est sèche. Suite à sa huitième place d’hier, Dan Ticktum est en pole position, devant Marcus Armstrong. Il fait tout de même relativement frais dans l’air, avec seulement 18 °C, et les pilotes s’élancent en pneus mediums.

Au départ, Ticktum conserve sa pole mais derrière Lundgaard prend le meilleur sur son équipier Armstrong tandis que Mick Schumacher dépasse Callum Ilott. Derrière eux, le vainqueur de la veille, Robert Swhartzman, part seul à la faute au premier virage et doit abandonner. La voiture de sécurité virtuelle est mise en place le temps de dégager la PREMA. Marino Sato abandonne à son tour.

Au quatrième tour, Lundgaard surprend Tictkum au freinage et s’empare de la tête de la course ! Le Britannique tente de reprendre son bien au virage suivant, mais en vain, d’autant plus que le Danois se met à l’abri du DRS de son poursuivant en creusant l’écart à plus d’une seconde. Ticktum se retrouve alors sous la menace d’Armstrong : le pilote ART semble bien plus rapide mais ne parvient pas à trouver l’ouverture malgré le DRS.

Deuxième hier, Tsunoda est contraint à l’abandon suite à un problème mécanique sur sa Carlin. Au douzième tour, Mick Schumacher dépasse Marcus Armstrong par l’extérieur et prend la troisième place. Mais désastre pour le pilote allemand ! Quelques instants plus tard, son extincteur se déclenche et il doit abandonner dans la voie des stands.

Les écarts se creusent au fil des tours et les positions se stabilisent à l’avant, tandis que ça se bagarre pour les derniers points dans le peloton. A deux tours de l’arrivée, les choses s’animent enfin un peu plus haut dans le classement, entre les deux UNI-Virtuosi de Zhou et Ilott qui sont en lutte.

Devant, Lundgaard n’aura pas été inquiété depuis son dépassement sur Ticktum et le pilote ART s’impose aisément. Dan Ticktum signe un nouveau podium avec cette deuxième place, devant Marcus Armstrong. Finalement, Zhou a pu conserver l’avantage sur Ilott et tous deux terminent 4è et 5è respectivement. Les derniers points reviennent à Aitken, Gelael et Mazepin.