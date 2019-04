Stoffel Vandoorne va disputer les 24 Heures du Mans

Stoffel Vandoorne participera à deux courses du championnat du monde d’endurance, à Spa-Francorchamps le mois prochain, et fera surtout les 24 Heures du Mans, le tout pour le compte du SMP Racing. Il sera associé à Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin.

Jenson Button a expliqué qu’il voulait rester à la maison aux côtés de sa fiancé, qui est enceinte, tandis que Brendon Hartley sera occupé lors du week-end du Mans. Aussi, il a accepté de laisser Vandoorne piloter à Spa pour parfaire sa préparation en vue du Mans.

"J’ai décidé de me retirer du FIA WEC pour les 24 Heures du Mans 2019" a déclaré Button. "J’ai vraiment aimé piloter pour SMP Racing et j’étais heureux d’être sur le podium avec cette équipe, mais je veux désormais passer plus de temps à la maison avec ma fiancé pendant sa grossesse, plutôt que deux semaines au Mans. La décision a été facilitée par le fait que je pense que Toyota est actuellement imbattable."

De son côté, Vandoorne est ravi de participer à sa course à domicile, mais aussi à la grande classique qu’est le double tour d’horloge de la Sarthe : "Je suis heureux de rejoindre SMP Racing pour piloté le prototype BR1 numéro 11 lors de ma course à domicile à Spa-Francorchamps, et aux légendaires 24 Heures du Mans. Les voitures de LMP1 sont très exigeantes et leurs performances sont proches des F1."

"J’aurai l’opportunité de retrouver ART Grand Prix et beaucoup de personnes avec qui j’ai travaillé durant ma campagne réussie en GP2. C’est également génial de travailler aux côtés de pilotes expérimentés comme Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin. Mon objectif est de contribuer à la performance de l’équipe et de travailler en collaboration avec les pilotes pour développer le BR1 et faire une bonne impression."